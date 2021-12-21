В отношении работников баров Commode и «Коммуналочка» в Петербурге могут возбудить уголовное дело

Как сообщает губернатор, дело может быть возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По словам Беглова, сотрудники Следственного комитета в ходе проверки изъяли кассовые терминалы, телефоны и компьютеры, а также документы, которые являются орудиями совершения или предметами правонарушения.



Также губернатор отмечает, что в ходе проверок комитетов по промышленной политике и по контролю за имуществом выяснилось, что деятельность в данных барах осуществляет «Невская торговая компания». В отношении нее возбуждены дела об административных правонарушениях за незаконный оборот алкогольной продукции (часть 3 статьи 14.17 КоАп РФ). Также органы госвласти принимают меры «на установление фактического запрета» на осуществление предпринимательской деятельности в помещениях, которые занимают бары.