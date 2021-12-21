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В отношении работников баров Commode и «Коммуналочка» в Петербурге могут возбудить уголовное дело

Следственный комитет по Петербургу рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении работников баров Commode и «Коммуналочка» на улице Рубинштейна. Об этом говорится в ответе губернатора Александра Беглова главе МО «Владимирский округ» Денису Тихоненко 21 декабря.

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Как сообщает губернатор, дело может быть возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По словам Беглова, сотрудники Следственного комитета в ходе проверки изъяли кассовые терминалы, телефоны и компьютеры, а также документы, которые являются орудиями совершения или предметами правонарушения.

Также губернатор отмечает, что в ходе проверок комитетов по промышленной политике и по контролю за имуществом выяснилось, что деятельность в данных барах осуществляет «Невская торговая компания». В отношении нее возбуждены дела об административных правонарушениях за незаконный оборот алкогольной продукции (часть 3 статьи 14.17 КоАп РФ). Также органы госвласти принимают меры «на установление фактического запрета» на осуществление предпринимательской деятельности в помещениях, которые занимают бары.

Commode и «Коммуналочка» работают в жилом доме. Заведения курирует известный предприниматель, создатель Карты барного сопротивления Александр Коновалов.

О визите СК в Commode сообщалось 29 ноября. Однако после этого заведение продолжило работать. В середине декабря вспыхнул очередной конфликт с жителями, которых охрана баров не пускала в парадную.

Подробнее о том, почему проверки властей не приводят к закрытию заведений, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (2)

AP-SPb
Да там одна сплошная уголовщина. Но. Администрация Центрального района эту всю вакханалию старательно крышует. Поэтому реального результата мы, скорее всего, не дождемся.
VKuser4636990
Также органы госвласти принимают меры «на установление фактического запрета» на осуществление предпринимательской деятельности в помещениях, которые занимают бары.
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Такие дела уже сами по себе попахивают уголовным преступлением.
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