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Быт по принципу «всё в дом». «Фонтанка» показывает фотографии квартиры, где нашли девочку и тело её матери

Судя по снимкам, хозяйка страдала патологическим накопительством.

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Фотографии квартиры в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти, где ребёнок несколько дней оставался с умершей матерью, оказались в распоряжении 47news 21 декабря.

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Судя по снимкам, хозяйка страдала патологическим накопительством. Нагромождённый хлам почти не оставил в квартире свободного пространства. Пола не видно, двери открываются с трудом. Местами горы мусора тянутся к потолку. Коридор завален вещами и пакетами. Рядом со стиральной машинкой выстроены батареи бутылок с чистящими средствами, под ванной громоздятся мочалки, над ней кренится стопка тряпок.

Как сообщала «Фонтанка», в квартире пятиэтажки в посёлке Каменка нашли мёртвой 40-летнюю уроженку Благовещенска. Рядом была её четырёхлетняя дочь. Девочку передали в больницу, в течение месяца органы опеки определят её в приёмную семью или детский дом.

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Комментарии (5)

Dimitry Antonov
Зачем Фонтанка опубликовала эти фотографии? Решила воспитание населения начать, из серии:"Так жить нельзя"?
265055770
Причина смерти?
262224921
Это не болезнь, это последствия правления нашей политической элитки. Эта квартира символизирует страну.
У части населения это в квартире , у остальной -в голове .Попробуйтее опровергнуть ?
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