Быт по принципу «всё в дом». «Фонтанка» показывает фотографии квартиры, где нашли девочку и тело её матери

Фотографии квартиры в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти, где ребёнок несколько дней оставался с умершей матерью, оказались в распоряжении 47news 21 декабря.
Судя по снимкам, хозяйка страдала патологическим накопительством. Нагромождённый хлам почти не оставил в квартире свободного пространства. Пола не видно, двери открываются с трудом. Местами горы мусора тянутся к потолку. Коридор завален вещами и пакетами. Рядом со стиральной машинкой выстроены батареи бутылок с чистящими средствами, под ванной громоздятся мочалки, над ней кренится стопка тряпок.
Как сообщала «Фонтанка», в квартире пятиэтажки в посёлке Каменка нашли мёртвой 40-летнюю уроженку Благовещенска. Рядом была её четырёхлетняя дочь. Девочку передали в больницу, в течение месяца органы опеки определят её в приёмную семью или детский дом.