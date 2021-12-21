«Только для вас» за $80 млн. Аналитики оценили финансовые потери пользователей от таргетированного мошенничества

Ежемесячно через различные опросы и розыгрыши пользователи во всем мире теряют от таргетированного мошенничества (предложения «только для вас») до 80 млн долларов (5,9 млрд рублей). Сумму ущерба от такого вида мошенничества подсчитали аналитики компании Group-IB, сообщает 21 декабря РБК.



Согласно результатам исследования, если раньше мошенники предпочитали массово рассылать пользователям спам и СМС-сообщения, а также писать им в мессенджерах и по электронной почте, то теперь они персонализировали подход: для потенциальной жертвы генерируют уникальную таргетированную ссылку, в которую заложены данные о стране, где проживает пользователь, а также часовом поясе, языке, IP-адресе, типе браузера и так далее.

