«Только для вас» за $80 млн. Аналитики оценили финансовые потери пользователей от таргетированного мошенничества

Ежемесячно через различные опросы и розыгрыши пользователи во всем мире теряют от таргетированного мошенничества (предложения «только для вас») до 80 млн долларов (5,9 млрд рублей). Сумму ущерба от такого вида мошенничества подсчитали аналитики компании Group-IB, сообщает 21 декабря РБК.
Согласно результатам исследования, если раньше мошенники предпочитали массово рассылать пользователям спам и СМС-сообщения, а также писать им в мессенджерах и по электронной почте, то теперь они персонализировали подход: для потенциальной жертвы генерируют уникальную таргетированную ссылку, в которую заложены данные о стране, где проживает пользователь, а также часовом поясе, языке, IP-адресе, типе браузера и так далее.
При расчете учитывались данные из 91 страны мира. Эксперты выяснили, что при реализации своих схем мошенники используют названия 120 популярных брендов. Чаще всего жертвам предлагают «подарить» MacBook, Sony Playstation 5, iPad Pro или последние модели смартфонов Apple и Samsung.
При этом наиболее часто (
Ранее «Фонтанка» писала, что в России в третьем квартале 2021 года в 1,4 раза в годовом выражении выросло число банковских киберпреступлений. При этом Сбербанк и МВД заметили новый тренд на неправомерный захват мошенниками квартир.