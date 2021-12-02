Сбербанк и МВД заметили новый тренд на захват квартир мошенниками

Мошенники стали чаще вынуждать своих жертв закладывать и продавать недвижимость. Об этом 2 декабря сообщает РБК, ссылаясь на представителей Сбербанка и МВД.



«Мы буквально последний месяц видим новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание. Сначала [мошенники] крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема — это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атаки с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартир. Вот это такая самая непонятная история, что с этим делать», — приводит издание слова начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского.

