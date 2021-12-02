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Сбербанк и МВД заметили новый тренд на захват квартир мошенниками

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Мошенники стали чаще вынуждать своих жертв закладывать и продавать недвижимость. Об этом 2 декабря сообщает РБК, ссылаясь на представителей Сбербанка и МВД.

«Мы буквально последний месяц видим новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание. Сначала [мошенники] крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема — это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атаки с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартир. Вот это такая самая непонятная история, что с этим делать», — приводит издание слова начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского.

Начальник управления ГУ уголовного розыска МВД России Филипп Немов добавил, что «потерпевших выводят в практическую плоскость». «Благодаря коммуникации организовываются темы, связанные с риелторскими компаниями, микрофинансовыми компаниями», — пояснил он. В таких ситуациях, по словам Немова, человек «не в виртуальной плоскости, а в реальной жизни» закладывает и продает квартиру.

«Фонтанка» писала, что число банковских операций без согласия клиентов в третьем квартале 2021 года выросло в России в 1,4 раза в годовом выражении. Банк России зафиксировал 256 тысяч преступлений кибермошенников.

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Комментарии (10)

Valer_Kulik
Сбербанк как всегда в центре скандала. Редкостно плохая контора.
266331897
Ну так идите улицы мести, если не знаете, что делать! Понаберут по знакомству, а потом руками разводят! Позор!
ivan5_5e4d10fe646f6
Не roтoвы мы ещё к свoбoде. Пoра этo признать. Барин вoзьми нас назад.
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