Сбербанк и МВД заметили новый тренд на захват квартир мошенниками

Мошенники стали чаще вынуждать своих жертв закладывать и продавать недвижимость. Об этом 2 декабря сообщает РБК, ссылаясь на представителей Сбербанка и МВД.
«Мы буквально последний месяц видим новый тренд зарождающийся, на который стоит обратить внимание. Сначала [мошенники] крали деньги с карт, потом стали брать кредит, и новая тема — это воздействие на гражданина таким образом, чтобы он вместе с кредитами еще закладывал и продавал недвижимость. И если люди у нас раньше оставались после атаки с кредитами, то теперь они еще и остаются без квартир. Вот это такая самая непонятная история, что с этим делать», — приводит издание слова начальника управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергея Велигодского.
Начальник управления ГУ уголовного розыска МВД России Филипп Немов добавил, что «потерпевших выводят в практическую плоскость». «Благодаря коммуникации организовываются темы, связанные с риелторскими компаниями, микрофинансовыми компаниями», — пояснил он. В таких ситуациях, по словам Немова, человек «не в виртуальной плоскости, а в реальной жизни» закладывает и продает квартиру.
«Фонтанка» писала, что число банковских операций без согласия клиентов в третьем квартале 2021 года выросло в России в 1,4 раза в годовом выражении. Банк России зафиксировал 256 тысяч преступлений кибермошенников.