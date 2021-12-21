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Мутко спрогнозировал остановку роста цен на жилье в регионах

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Рост цен на жилье в ряде регионов России в 2022 году может остановиться. Об этом заявил гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко в интервью РБК, опубликованном 21 декабря.

«Цены на жилье в 2022 году «войдут в нормальный цикл» и будут расти не более чем на уровень инфляции, а в некоторых регионах, с небольшим спросом на жилье, рост цен может остановиться», — приводит издание прогноз Мутко.

При этом он не назвал регионы, где рост стоимости может остановиться. Однако, по его мнению, это станет возможным, если «меры правительства и Центрального банка остановят рост инфляции».

По данным Росстата, к концу сентября цены на жилье в новостройках выросли на 22 % в годовом выражении — до 93,5 тыс. руб. за 1 кв. м. Мутко связывает это не только с введением льготной ипотеки, но и с ростом себестоимости строительства и стоимости рабочей силы.

Гендиректор «Дом.РФ» считает, что изменение программы льготной ипотеки и рост ставок приведут к замедлению выдачи ипотеки в 2022 году. В госкомпании ожидают, что в следующем году в России будет выдано 1,4 млн ипотечных кредитов.

Напомним, 17 декабря Центробанк РФ решил повысить ключевую ставку сразу на 1 %, до 8,5 % годовых. Это необходимо для борьбы с инфляцией.

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Комментарии (9)

SERGEY111
Дак Виталиссимо на самом деле имел ввиду регионы Кастельон-де-ла-Плана и Таррагона , а вы что подумали Пермский край и Воркутинская область ?
VKuser199585653
Ну,если Мутко сказал!.... - Он-то знает,небось,и дырку куда надо пробил,и всё вызнал,и что надо - подменил.
Alex000
Если судить по тому, сколько на дорогах стало авто с не-местными номерами - в регионах потихоньку должен начинаться период отрицательного спроса на недвигу.
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