Мутко спрогнозировал остановку роста цен на жилье в регионах

Рост цен на жилье в ряде регионов России в 2022 году может остановиться. Об этом заявил гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко в интервью РБК, опубликованном 21 декабря.



«Цены на жилье в 2022 году «войдут в нормальный цикл» и будут расти не более чем на уровень инфляции, а в некоторых регионах, с небольшим спросом на жилье, рост цен может остановиться», — приводит издание прогноз Мутко.



При этом он не назвал регионы, где рост стоимости может остановиться. Однако, по его мнению, это станет возможным, если «меры правительства и Центрального банка остановят рост инфляции».

