Страсти по «Дочаком». Корпоративный конфликт превратился в тотальную войну

Фото: Виталий Андреев Поделиться Поделиться







Обстоятельства этого пожара гендиректор ООО «Бона файд групп» Никита Антонов и его партнер Виталий Андреев расценивают как один из эпизодов процесса, который сами называют войной. Судя по всему, проигравший в ней должен будет не только уступить бизнес-требованиям оппонента, но и лишиться всего имущества, став банкротом, а то и вовсе отправиться в тюрьму.

Дело в том, что грохнуло, а затем полыхнуло, как из огнемета, не когда-нибудь, а как только жильцы открыли дверь и сделали первые шаги внутрь. Дело было так. Супруга предпринимателя, придя домой, увидела вскрытую дверь, но не стала сразу забегать внутрь и смотреть, что случилось, а вызвала полицию. Почти сразу ей позвонили с неизвестного номера, представились полицейскими и предложили все же зайти внутрь, посмотреть, что пропало. Доверившись уверенному голосу, девушка открыла дверь, сделала несколько шагов и лишь чудом избежала огненного пекла, в который за секунды превратилась ее квартира.



Номер, по которому ей предложили шагнуть в ловушку, рассказывают друзья Анны, оказался недоступным сразу же, как на него попытались перезвонить после взрыва, и, естественно, полиция заверила, что не давала таких опасных рекомендаций. Через сутки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества».



Виталий Андреев

Такие кадры могли бы навести на мысль, что Антонов и Андреев крепко насолили какому-то архетипичному бандиту из 90-х, а то и вовсе сицилийской мафии, японской якудза или гонконгской триаде. Но ничего подобного. Единственный бизнес-конфликт, который они могут вспомнить, — со своим партнером по компании «Одежда Дочаком» Вадимом Ивановым.

Название компании — дань сетевому псевдониму Иванова — Do4a, под которым он стал известен в спортивной среде. С 2015 года он с партнерами построил и развивал бизнес по пошиву и дистрибуции женской спортивной одежды. Так сложилось, что в 2019 году было решено разойтись. Иванову досталось производство с серьезным оборудованием и 150 рабочими, а Антонову и Андрееву — розница и товарный знак «Бона файд».



Но почти сразу у обеих сторон возникло недовольство и сомнения в справедливости этого раздела и взаимных обязательствах. Сейчас экс-партнеры оценивают доставшееся Иванову «наследство» «Дочаком» примерно в 500 млн рублей, свою часть — в 50 миллионов. Иванов предпочитает не давать оценку своему сегодняшнему бизнесу.

В 2020 году Иванов пожаловался на попытку вывезти с его склада товар на 30 миллионов. Однако эта история так и не стала уголовным делом. Потом было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, в котором Иванов признан потерпевшим. Затем появлялись новые дела, к примеру, по статье 170.1 УК РФ (фальсификация единого госреестра юрлиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета) — уже конкретно против Никиты Антонова.

Из ряда примеров, которые Антонов и Андреев расценивают как давление «силовиков» и приписывают воле Иванова, сильно выбивается история, которая произошла на подземной парковке одного из ТРЦ Петербурга. В ноябре 2021 года Никита Антонов договорился о встрече с супругой Вадима Иванова — Анной — чтобы урегулировать разногласия. Как рассказал Андреев, она настояла на встрече в конкретном месте и в конкретное время, но как только бизнесмен подъехал, его машину окружила группа полицейских и стала искать в ней наркотики. Запрещенные вещества в машине не нашли, а предприниматель написал жалобу полицейскому руководству, предположив, что это была неудавшаяся операция по подбрасыванию ему наркотиков, чтобы дискредитировать его и посадить в тюрьму. Рассмотрев жалобу, руководство ГУ МВД не нашло в этих событиях ничего противоправного.



Параллельно сильное давление испытал на себе один из дистрибьюторов «Одежда Дочаком» Дмитрий Минеев. Перед ним у компании — судя по оспариваемым сейчас в судах документам — был долг примерно в 20 млн рублей, и он, чтобы не участвовать в скандальном переделе, переуступил права требования Андрееву. Хронологически именно после этого в отношении неустановленных лиц и было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Коммерсанту пришлось объясняться перед петербургскими следователями, которые специально приезжали в глушь Ивановской области за ним. Параллельно он испытывал и неформальное давление, венцом которого стал траурный венок у входной двери в его квартиру.



Фото: Виталий Андреев Поделиться Поделиться







Одновременно совсем уж откровенный криминал разразился в магазинах Антонова и Андреева в Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Самые разные люди, включая сотрудников самой компании, — это зафиксировано в полицейских книгах учета сообщений о преступлениях, принялись резать бритвами одежду и пачкать ее химическими веществами, приводя в негодность и принося убытки на миллионы рублей. Иногда таких людей ловили и сдавали в полицию, но доказать связь этих нападений с бизнес-конфликтом документально не удалось.



Следом случился полный провал попытки организовать продажи одежды через онлайн-магазины. Дело в том, что практически весь выставленный товар был одномоментно заказан неизвестными покупателями, которые, получив посылки, тут же отправляли их назад, и не заплатив. Все до единой вернувшиеся вещи также оказались разрезаны бритвой. При этом попытки продажи уже Ивановым вещей под маркой «Бона Файд» через интернет также блокируются: экс-партнеры винят его в незаконном использовании товарного знака.

Все свои злоключения Антонов и Андреев связывают именно с конфликтом с Вадимом Ивановым. Тот, в свою очередь, видит ситуацию диаметрально противоположно. Он сам винит бывших партнеров в обмане и ведет против них десяток арбитражных процессов.

Судя по базам судов, Иванов Вадим и правда смог доказать долг своих оппонентов перед собой в размере 81 млн рублей, а также доказать эпизоды «Необоснованного обогащения» и подделки учредительных документов. По заявлениям Иванова возбуждено пять уголовных дел.



«Все, в чем они винят меня, — никак не связано со мной. Более того, пожар в квартире Антонова невыгоден в первую же очередь мне самому, ведь в рамках судебных и банкротных процессов я надеюсь получить эту квартиру за его долги. Однако чудесным образом всё его имущество, доли в компаниях и машины были распроданы, кроме квартиры в ипотеке. Судя по всему, мне теперь достанется горелая квартира. Кроме того, сейчас на этот пожар Антонов, видимо, будет списывать пропажу важных документов, которые суды обязали его предоставить по нашим ходатайствам. Как раз за несколько дней до этого пожара суд дал указание предоставить их», — объясняет Вадим Иванов.

По его словам, вернуть диалог с экс-партнерами из арбитражной и уголовной плоскости в мирное русло он мог бы в случае их добровольного возвращения украденного товарного знака. Хотя и подчеркивает, что дела в арбитражных судах уже дошли до такой стадии, когда исход войны становится для него предельно прогнозируемым.

С тем, что вернуться за стол переговоров все еще можно, не очень верит и Виталий Андреев.



«Я считаю, что в любых условиях, как бы далеко не зашли стороны, есть возможность дипломатического решения без траты времени и нервов на суды и прочее.

Мы всегда были открыты к дипломатическому урегулированию, но с самого начала конфликта Иванов приходил на переговоры в сопровождении «решальщиков» и ставил ультиматум. Как тут можно договариваться? По сути выбор был — сдаться и отдать все, не сопротивляясь, или биться за свой бизнес в правовой плоскости. Мы свой выбор сделали не раздумывая, понимая, что закон и правда на нашей стороне.

С нашей стороны желание решить все миром есть до сих пор. Но после случившегося мы не можем быть уверены в собственной безопасности даже в рамках переговоров».

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

