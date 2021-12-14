Зашли — полыхнуло. В Петербурге при странных обстоятельствах сгорела вскрытая квартира бизнесмена

По данным «Фонтанки», в начале восьмого часа вечера пожарные тушили квартиру гендиректора компании «Одежда Дочаком» Никиты Антонова на улице Новая. Перед этим в двушке на третьем этаже четырёхэтажного дома, похоже, успели похозяйничать неизвестные.

По словам Антонова, первой вскрытую дверь и будто выбитую личинку замка, брошенную рядом, увидела его жена. Предположив, что произошла кража, набрала «112» и, не заходя в дом, вышла ждать полицейских на улицу. Вскоре ей перезвонили с незнакомого номера, собеседник представился сотрудником полиции и предложил не терять время и провести ревизию имущества. К этому моменту подъехал партнёр по бизнесу, немногим позже и сам Антонов.

«Сразу, как открыли дверь и вошли, произошёл хлопок, повалил густой едкий дым — еле выскочили. Обежали дом вокруг, смотрим — в окне уже языки пламени, внутри всё полыхает», — рассказывают «Фонтанке».



В МЧС сообщили, что пожар локализован в 19:35. Со слов владельцев, квартира обгорела практически полностью, но внутрь они пока не заходили — там продолжают работать сотрудники экстренных служб, в том числе проверяют комнаты на наличие подозрительных устройств. «Перезвонили на номер, с которого звонили и просили зайти осмотреться, но он уже недоступен», — говорит бизнесмен.



Компания «Одежда Дочаком» занимается производством спортивной одежды. Бизнес осложняется затяжным корпоративным конфликтом. Никита Антонов полагает, что случившееся стало итогом этой борьбы.

