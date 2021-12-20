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Гонки, вечеринки и песни под гитару. Как отдыхают футболисты «Зенита»

Футболисты «Зенита» всего 10 дней в отпуске, но времени не теряют. Пока латиноамериканская часть петербургской команды живет в режиме бесконечного карнавала, россияне предпочитают более спокойный отдых.

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Фото: Скриншот видео Instagram.com
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Одним из первых в отпуск ушел Артем Дзюба. Из-за травм его и Сердара Азмуна отпустили из холодного Петербурга раньше остальных. Похоже, что Артем не собирался хвастаться этим фактом, но очевидцы-доброжелатели накануне важного матча с «Динамо» опубликовали в «Инстаграме», как он кормит скатов на Мальдивах.

Фото: Instagram.com
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По состоянию на 20 декабря Артем по-прежнему там и уже сам хвастается просмотром нового сезона «Ведьмака» прямо на пляже.

Фото: Instagram.com
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У другого счастливчика, Сердара Азмуна, которого слухи называют уже без пяти минут игроком «Лиона», все стабильно: сам он в Иране, а рядом любимые лошади.

Сильнее всех отжигают южноамериканские легионеры «Зенита». Дуглас Сантос гоняет на родине на новеньком «Порше».

Instagram.com

Хотя время на семейный отдых тоже остается.

Instagram.com

Ну и височки не помешает подровнять.

Фото: Instagram.com
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Вендел также не прочь погонять на новенькой тачке.

Фото: Instagram.com
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Но главное, что он устроил вечеринку в собственную честь.

Instagram.com

Именные стаканчики прилагаются.

Фото: Instagram.com
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Там было очень жарко.

Instagram.com

Ну и, конечно, не забыл напомнить всем про свой золотой айфон.

Фото: Instagram.com
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Малком тоже похвастался новой машиной.

Instagram.com

Сделал идеологически правильное тату

Фото: Instagram.com
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И тоже провел вечеринку вместе с другим футболистом «Зенита» — Клаудиньо.

Instagram.com

Как оказалось, Клаудиньо еще и неплохо поет.

Instagram.com

Вильмар Барриос устроил гонки на квадроциклах с женой и друзьями.

Instagram.com

Российские игроки петербургской команды проводят отдых более спокойно и, как правило, как и Дзюба, на Мальдивах.

А вы когда-нибудь слышали, как поет и играет на гитаре Ерохин? Теперь у вас есть такая возможность. У них мог бы получиться неплохой дуэт с Клаудиньо.

Instagram.com

Далер Кузяев встретил на отдыхе гигантскую ящерицу.

Но есть и исключения. Вячеслав Караваев на стиле пока гуляет по Москве.

А Деян Ловрен кормит оленей.

На своей волне главный тренер Сергей Семак со своей женой.

Фото: Instagram.com
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Напомним, что «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером чемпионата России, на два очка опережая «Динамо», идущее вторым. Планируется, что 13 января 2022 года команда отправится в Дубай на первые зимние сборы, где проведет серию товарищеских матчей. Ближайший официальный матч «Зенита» состоится 17 февраля на «Газпром Арене» против испанского «Бетиса» в рамках раунда стыковых матчей Лиги Европы УЕФА.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

Фото: Скриншот видео Instagram.com
Фото: Instagram.com
Фото: Instagram.com
Фото: Instagram.com
Фото: Instagram.com
Фото: Instagram.com
Фото: Instagram.com
Фото: Instagram.com
Фото: Instagram.com

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Комментарии (3)

Danik
Газпром - науиональное достояние!
Россия - страна возможностей!
Мы вместе!
Россия вперед!
Деньги надо как-то выводить из страны и легализовать. Крохи от этого честного бизднеса перепадают участникам футбольного шоу!
kоt-obormot
Помни гражданин РФ, пока ты покупаешь пакет молока за 100 рублей, где то за твои налоги гоняют на порше, и разводят лошадей - пока ты корячишься на трех работах, как тебе советовали местные кремлеботы!
automobilist
Кому маски и кукоды и зима без бани (в общественную баню не сходить, ходи грязный до весны абориген, пока не потеплеет), кому мальдивы . ФСЁ по честному. У нас все добровольно. Никакой сегрегации.
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