Гонки, вечеринки и песни под гитару. Как отдыхают футболисты «Зенита»

Одним из первых в отпуск ушел Артем Дзюба. Из-за травм его и Сердара Азмуна отпустили из холодного Петербурга раньше остальных. Похоже, что Артем не собирался хвастаться этим фактом, но очевидцы-доброжелатели накануне важного матча с «Динамо» опубликовали в «Инстаграме», как он кормит скатов на Мальдивах.
По состоянию на 20 декабря Артем по-прежнему там и уже сам хвастается просмотром нового сезона «Ведьмака» прямо на пляже.
У другого счастливчика, Сердара Азмуна, которого слухи называют уже без пяти минут игроком «Лиона», все стабильно: сам он в Иране, а рядом любимые лошади.
Сильнее всех отжигают южноамериканские легионеры «Зенита». Дуглас Сантос гоняет на родине на новеньком «Порше».
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Хотя время на семейный отдых тоже остается.
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Ну и височки не помешает подровнять.
Вендел также не прочь погонять на новенькой тачке.
Но главное, что он устроил вечеринку в собственную честь.
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Именные стаканчики прилагаются.
Там было очень жарко.
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Ну и, конечно, не забыл напомнить всем про свой золотой айфон.
Малком тоже похвастался новой машиной.
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Сделал идеологически правильное тату
И тоже провел вечеринку вместе с другим футболистом «Зенита» — Клаудиньо.
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Как оказалось, Клаудиньо еще и неплохо поет.
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Вильмар Барриос устроил гонки на квадроциклах с женой и друзьями.
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Российские игроки петербургской команды проводят отдых более спокойно и, как правило, как и Дзюба, на Мальдивах.
А вы когда-нибудь слышали, как поет и играет на гитаре Ерохин? Теперь у вас есть такая возможность. У них мог бы получиться неплохой дуэт с Клаудиньо.
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Далер Кузяев встретил на отдыхе гигантскую ящерицу.
🦎🦎🦎 #ЗенитВОтпуске pic.twitter.com/PRf88tKpgy— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 15, 2021
Но есть и исключения. Вячеслав Караваев на стиле пока гуляет по Москве.
А Деян Ловрен кормит оленей.
На своей волне главный тренер Сергей Семак со своей женой.
Всем привет! 👋 #ЗенитВОтпуске pic.twitter.com/uvqD5LSH3F— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 16, 2021
Напомним, что «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером чемпионата России, на два очка опережая «Динамо», идущее вторым. Планируется, что 13 января 2022 года команда отправится в Дубай на первые зимние сборы, где проведет серию товарищеских матчей. Ближайший официальный матч «Зенита» состоится 17 февраля на «Газпром Арене» против испанского «Бетиса» в рамках раунда стыковых матчей Лиги Европы УЕФА.
Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»