Гонки, вечеринки и песни под гитару. Как отдыхают футболисты «Зенита»

Фото: Скриншот видео Instagram.com Поделиться Поделиться







Одним из первых в отпуск ушел Артем Дзюба. Из-за травм его и Сердара Азмуна отпустили из холодного Петербурга раньше остальных. Похоже, что Артем не собирался хвастаться этим фактом, но очевидцы-доброжелатели накануне важного матча с «Динамо» опубликовали в «Инстаграме», как он кормит скатов на Мальдивах.

Фото: Instagram.com Поделиться Поделиться







По состоянию на 20 декабря Артем по-прежнему там и уже сам хвастается просмотром нового сезона «Ведьмака» прямо на пляже.



Фото: Instagram.com Поделиться Поделиться







У другого счастливчика, Сердара Азмуна, которого слухи называют уже без пяти минут игроком «Лиона», все стабильно: сам он в Иране, а рядом любимые лошади.

Сильнее всех отжигают южноамериканские легионеры «Зенита». Дуглас Сантос гоняет на родине на новеньком «Порше».



Instagram.com

Хотя время на семейный отдых тоже остается.

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Ну и височки не помешает подровнять.

Фото: Instagram.com Поделиться Поделиться







Вендел также не прочь погонять на новенькой тачке.

Фото: Instagram.com Поделиться Поделиться







Но главное, что он устроил вечеринку в собственную честь.



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Именные стаканчики прилагаются.



Фото: Instagram.com Поделиться Поделиться







Там было очень жарко.



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Ну и, конечно, не забыл напомнить всем про свой золотой айфон.



Фото: Instagram.com Поделиться Поделиться







Малком тоже похвастался новой машиной.



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Сделал идеологически правильное тату



Фото: Instagram.com Поделиться Поделиться







И тоже провел вечеринку вместе с другим футболистом «Зенита» — Клаудиньо.



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Как оказалось, Клаудиньо еще и неплохо поет.



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Вильмар Барриос устроил гонки на квадроциклах с женой и друзьями.



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Российские игроки петербургской команды проводят отдых более спокойно и, как правило, как и Дзюба, на Мальдивах.



А вы когда-нибудь слышали, как поет и играет на гитаре Ерохин? Теперь у вас есть такая возможность. У них мог бы получиться неплохой дуэт с Клаудиньо.



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Далер Кузяев встретил на отдыхе гигантскую ящерицу.



Но есть и исключения. Вячеслав Караваев на стиле пока гуляет по Москве.



А Деян Ловрен кормит оленей.



На своей волне главный тренер Сергей Семак со своей женой.



Фото: Instagram.com Поделиться Поделиться







Напомним, что «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером чемпионата России, на два очка опережая «Динамо», идущее вторым. Планируется, что 13 января 2022 года команда отправится в Дубай на первые зимние сборы, где проведет серию товарищеских матчей. Ближайший официальный матч «Зенита» состоится 17 февраля на «Газпром Арене» против испанского «Бетиса» в рамках раунда стыковых матчей Лиги Европы УЕФА.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

