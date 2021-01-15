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Футболист «Зенита» Вендел похвастался айфоном и Sony PlayStation из чистого золота. Цена только телефона — полмиллиона рублей

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» стал владельцем последней модели айфона и игровой приставки Sony PlayStation 5 в корпусе из 24-каратного золота. Фотографию эксклюзивных девайсов 23-летний бразилец опубликовал в своем инстаграме.

Фото: скриншот сторис в instagram

Стоимость такого айфона, судя по официальному сайту производителя, может достигать 5 тысяч фунтов стерлингов (около полумиллиона рублей). Sony PlayStation 5 пока не представлен среди доступных для заказа через сайт девайсов.

Аналогичные золотые айфоны есть у ведущих звезд мирового спорта, например у футболистов Неймара, Килиана Мбаппе и бойца Конора Макгрегора.

Фото: скриншот сторис в instagram

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Комментарии (16)

WuhanRockCafe
Слава Богу стулобойца Кокошу Спартак перехватил
Бешеный Заяц
Лучше бы мозг себе купил
Yar_Petr
как долго еще телефон будет предметом гордости? больше похвастаться нечем?
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