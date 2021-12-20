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Экс-педагога петербургской школы будут судить за нездоровую тягу к мальчикам. Ему утяжелили статью

Следственный комитет Ленобласти завершил расследование уголовного дела о педофилии, возбуждённое в отношении бывшего педагога из петербургской школы. Об этом 20 декабря сообщается на сайте СК.

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61-летнему учителю предъявлено обвинение в пяти эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Все жертвы — мальчики младше 14 лет. Развратные действия, которые изначально вменяли фигуранту, также переквалифицировали на статью 132 УК.

«Следствием установлено, что обвиняемый, являясь педагогом, неоднократно совершал на территории Всеволожского района Ленинградской области преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних», — говорится в релизе СК.

Дело передано в суд. По данным следствия, обвиняемый частично признал вину.

Как сообщала «Фонтанка», Леонида Филиппова задержали в марте после того, как в СК обратился петербуржец с заявлением о нездоровом интересе, который педагог якобы проявлял к его 13-летнему сыну. Со слов мальчика, взрослый трогал его за половой орган. Об этом же, а также о мастурбации позднее рассказал студент петербургского вуза. По словам молодого человека, домогательствам он подвергался в возрасте 10 лет.

В ходе расследования в деле появились ещё три жертвы — мальчики, которым на момент преступления было от 9 до 12 лет.

Филиппов преподавал физику, русский язык, литературу, репетиторствовал. Работал в петербургской школе с физико-техническим уклоном. Создатель системы кружков для младших школьников, не жалующий общепринятую пятибалльную систему отметок. В начале прошлого года в интервью он рассказывал о воспитании резерва лицеистов, выхолощенности образования и отмечал, что рад, что в своё время ушёл из науки в школу и теперь может сказать, что учил детей.

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Комментарии (9)

Набеглов
"Создатель системы кружков для младших школьников, не жалующийся общепринятую пятибальную систему отметок".
не жалующий.
DEMOMON
Что ж у народа в голове?
zonnek
Если бы не демократы-либералы-правозащитники, то в местах лишения быстро стал бы девочкой (а то и хуже). А так будет, сволочь, сидеть на "особой" зоне или в "особом" отряде и тронуть его, падаль такую, не моги.
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