Экс-педагога петербургской школы будут судить за нездоровую тягу к мальчикам. Ему утяжелили статью

61-летнему учителю предъявлено обвинение в пяти эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Все жертвы — мальчики младше 14 лет. Развратные действия, которые изначально вменяли фигуранту, также переквалифицировали на статью 132 УК.

Дело передано в суд. По данным следствия, обвиняемый частично признал вину.



Как сообщала «Фонтанка», Леонида Филиппова задержали в марте после того, как в СК обратился петербуржец с заявлением о нездоровом интересе, который педагог якобы проявлял к его 13-летнему сыну. Со слов мальчика, взрослый трогал его за половой орган. Об этом же, а также о мастурбации позднее рассказал студент петербургского вуза. По словам молодого человека, домогательствам он подвергался в возрасте 10 лет.



В ходе расследования в деле появились ещё три жертвы — мальчики, которым на момент преступления было от 9 до 12 лет.



Филиппов преподавал физику, русский язык, литературу, репетиторствовал. Работал в петербургской школе с физико-техническим уклоном. Создатель системы кружков для младших школьников, не жалующий общепринятую пятибалльную систему отметок. В начале прошлого года в интервью он рассказывал о воспитании резерва лицеистов, выхолощенности образования и отмечал, что рад, что в своё время ушёл из науки в школу и теперь может сказать, что учил детей.

