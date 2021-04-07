В деле школьного учителя Филиппова в Петербурге появилось еще три жертвы сексуального насилия

Следственный комитет предъявил задержанному в середине марта Леониду Филиппову обвинение в насильственных действиях сексуального характера еще над тремя подростками.
Как стало известно «Фонтанке», по версии следствия, в 2014 году от его действий пострадал на тот момент 9-летний мальчик. Насильственные действия в отношении этого ребенка продолжались до 2016 года. В марте 2021 года учитель, по предварительной информации, совершил развратные действия в отношении 12-летнего подростка. Еще три года — с 2015 по 2018 год — жертвой мужчины был 11-летний на момент совращения мальчик.
Учитель по-прежнему остается в СИЗО.
Как писала «Фонтанка», 17 марта мужчина был задержан сотрудниками СК после заявления 35-летнего петербуржца. Он уверял, что Филиппов совершал развратные действия в отношении его 13-летнего сына. После этого в следственные органы обратился еще один человек, который уверял, что учитель развращал его с 2000 года.