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В деле школьного учителя Филиппова в Петербурге появилось еще три жертвы сексуального насилия

Еще трое подростков заявили о совращении школьным учителем Филипповым в Петербурге

Следственный комитет предъявил задержанному в середине марта Леониду Филиппову обвинение в насильственных действиях сексуального характера еще над тремя подростками.

Как стало известно «Фонтанке», по версии следствия, в 2014 году от его действий пострадал на тот момент 9-летний мальчик. Насильственные действия в отношении этого ребенка продолжались до 2016 года. В марте 2021 года учитель, по предварительной информации, совершил развратные действия в отношении 12-летнего подростка. Еще три года — с 2015 по 2018 год — жертвой мужчины был 11-летний на момент совращения мальчик.

Учитель по-прежнему остается в СИЗО.

Как писала «Фонтанка», 17 марта мужчина был задержан сотрудниками СК после заявления 35-летнего петербуржца. Он уверял, что Филиппов совершал развратные действия в отношении его 13-летнего сына. После этого в следственные органы обратился еще один человек, который уверял, что учитель развращал его с 2000 года.

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Комментарии (4)

alexadmin
Если бы ЭТОГО не делал он, это бы делали солдаты НАТО!
zlopopik
беспорядочные связи могут в какой-то момент привести к хаосу
Анна Эстедт
Работа с детьми без присмотра родителем привлекает педофилов. Необходим тест детектором лжи для выдачи лицензии на такие работы.
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