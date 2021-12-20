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«Дьявольская проблема». Папа римский высказался о домашнем насилии

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Домашние насилие над женщинами унизительно, это «дьявольская проблема». Такое мнение выразил 20 декабря папа римский Франциск в эфире Canale 5.

«Число женщин, которые подвергаются избиениям и насилию в семье, очень, очень велико. Для меня это почти дьявольская проблема, потому что [речь идет о] злоупотреблении в отношении слабого, который не может защитить себя. Это унизительно, очень унизительно», — цитирует понтифика ТАСС.

В сентябре председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства и детства иерей Федор (Лукьянов) заявил, что РПЦ выступает против законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Патриарх Кирилл называл проект закона «данью западной моде».

Президент РФ Владимир Путин говорил о том, что при работе над законопроектом о бытовом насилии нужно учесть мнение тех, кого беспокоит возможное вмешательство в жизнь семьи.

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Комментарии (3)

Suricat
С педофилией бы сначала в своих рядах разобрался.
avtech
он про педофилов ничего не сказал?
тов
Поэтому католические священники предпочитают мальчиков.
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