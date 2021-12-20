«Дьявольская проблема». Папа римский высказался о домашнем насилии

Домашние насилие над женщинами унизительно, это «дьявольская проблема». Такое мнение выразил 20 декабря папа римский Франциск в эфире Canale 5.



«Число женщин, которые подвергаются избиениям и насилию в семье, очень, очень велико. Для меня это почти дьявольская проблема, потому что [речь идет о] злоупотреблении в отношении слабого, который не может защитить себя. Это унизительно, очень унизительно», — цитирует понтифика ТАСС.



В сентябре председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства и детства иерей Федор (Лукьянов) заявил, что РПЦ выступает против законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Патриарх Кирилл называл проект закона «данью западной моде».

