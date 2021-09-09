РПЦ не поддерживает законопроект о профилактике бытового насилия. Там опасаются злоупотреблений и изъятия детей из семьи

По его словам, органы опеки и так массово изымают детей, если родители финансово неблагополучны — «бедность является приговором». Этот закон, считает иерей, усугубит ситуацию, потому что понятия психологического и экономического насилия можно трактовать по-разному.

Русская православная церковь и семейное сообщество выступают против законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Им могут «злоупотреблять и забирать детей из семей», сообщил 9 сентября ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства и детства иерей Федор (Лукьянов).

«В каждом регионе будет своя правоприменительная практика, будут нарушены базовые права и принципы равенства всех граждан, и мы можем получить массово почву для злоупотреблений», — заявил Лукьянов на заседании комиссии.



Проект закона о профилактике домашнего насилия был опубликован в конце ноября прошлого года. Он вызвал широкую общественную дискуссию: в частности, отрицательное заключение на него трижды давала детский омбудсмен Анна Кузнецова.



Критиковал проект и патриарх Кирилл: назвал его «данью западной моде», а само понятие «семейно-бытовое насилие» — заимствованием из-за рубежа. Также патриарх заявлял, что РПЦ призывает относиться к законопроекту с большой осторожностью, потому что выступает как против насилия, так и против вмешательства в семейные дела.

