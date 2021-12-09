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Путин призвал учесть опасность вмешательства в жизнь семьи при работе над законом о домашнем насилии

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Президент РФ заявил, что при работе над законопроектом о бытовом насилии нужно учесть мнение тех, кого беспокоит возможное вмешательство в жизнь семьи. Об этом Владимир Путин высказался 9 декабря на заседании СПЧ.

«Я знаю, что он [законопроект] проработан, основные противоречия вроде бы сняты. Он поддержан, кстати говоря, и экспертным управлением администрации. Но надо все-таки добиться того, чтобы все те, кто высказывает озабоченности, связанные с возможным внешним вмешательством в жизнь семьи, чтобы все-таки окончательно эти противоречия были сняты», — отметил Путин.

В сентябре в РПЦ заявили, что закон о профилактике семейно-бытового насилия может привести к злоупотреблению и изъятию детей из семей. Патриарх Кирилл в 2019 году также заявлял, что РПЦ призывает относиться к законопроекту с большой осторожностью, потому что выступает как против насилия, так и против вмешательства в семейные дела.

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Комментарии (6)

Редиcка
А не нужно ничего придумывать. Десятки стран давно уже имеют такие законы, они обкатаны, проверены временем, формулировки отточены. Надо просто перенимать западный опыт. Уже достал этот российский "особый путь" в никуда.
Денеб
О да! Лучше не вмешиваться в семейные дела глубинного народа! Эдак можно и на скрепы напороться...... "Бьёт - значит любит"......
Paul3390
В общем - благодаря мудрому правлению мы получили дикую смесь всего самого худшего и из Советской власти, и из западного капитализма. Замечательно. Стоило из-за этого рушить нашу великую Родину - Советский Союз?
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