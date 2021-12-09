Путин призвал учесть опасность вмешательства в жизнь семьи при работе над законом о домашнем насилии

Президент РФ заявил, что при работе над законопроектом о бытовом насилии нужно учесть мнение тех, кого беспокоит возможное вмешательство в жизнь семьи. Об этом Владимир Путин высказался 9 декабря на заседании СПЧ.



«Я знаю, что он [законопроект] проработан, основные противоречия вроде бы сняты. Он поддержан, кстати говоря, и экспертным управлением администрации. Но надо все-таки добиться того, чтобы все те, кто высказывает озабоченности, связанные с возможным внешним вмешательством в жизнь семьи, чтобы все-таки окончательно эти противоречия были сняты», — отметил Путин.

