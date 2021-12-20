Реконструкция причала в Петергофе обернулась очередными приговорами. Осуждены бывшие сотрудники музея

Куйбышевский районный суд признал бывших сотрудников ГМЗ «Петергоф» виновными в растрате при реконструкции причала. Ранее сроки уже получили их подрядчики.
Как сообщает 20 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга, приговор оглашен в отношении Дмитрия Демина (бывший инженер отдела реставрации и реконструкции) и Дмитрия Дорохина (в прошлом начальник этого отдела). Они, как решил суд, были пособниками заместителя генерального директора ГМЗ «Петергоф» Виктора Сорокина в хищении денежных средств на суммы 27,7 млн рублей и 14,9 млн рублей. Каждому назначено наказание в виде условного срока в 4 года с 2-летним испытательным сроком.
Это не первый приговор по этому делу. Осенью 2020 года 3,5 года условно получил Алексей Завгородний, главный инженер компании-подрядчика «Феррумленд», а в начале 2021-го то же наказание было присуждено гендиректору предприятия Сергею Железкину. Деньги были похищены при реконструкции 147-метрового причала в Нижнем парке с 2013-го по 2014 год. Виктор Сорокин, который по инициативе ФСБ провёл полгода под арестом, скончался в июле 2018 года после тяжёлой болезни.