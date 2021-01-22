Суд вынес приговор владельцу компании-подрядчика по делу о миллионных хищениях в «Петергофе»

Ранее по этому делу был осужден инженер указанной организации Алексей Завгородний. При реконструкции 147-метрового причала в Нижнем парке с 2013-го по 2014 год было похищено 27,9 млн рублей. По версии следствия, нажиться на ремонте решили заместитель директора музея-заповедника «Петергоф» Виктор Сорокин и владелец «Феррумленда» Сергей Железкин. Сорокин якобы привлёк к схеме начальника отдела реставрации ГМЗ Дорохина и ведущего инженера его отдела Демина, Железкин — главного инженера своей компании Завгороднего.

Петродворцовый суд огласил приговор в отношении гендиректора ООО «Феррумленд» Сергея Железкина по делу о присвоении и отмывании миллионов рублей при реконструкции причала в Нижнем парке ГМЗ «Петергоф». Об этом 22 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В суде было установлено, что Железкин также совершил финансовые операции с деньгами, полученными с февраля по июнь 2014 года. Он, используя своё служебное положение, вновь при помощи Завгороднего, переводил похищенные деньги по фиктивным договорам на счета ООО «Эдельвейс» и ООО «ЗМК-Феррумленд», которыми сам же и управлял. Кроме того, со счетов ООО «Феррумленд» средства поступали юрлицам ООО «Виктория», «ГолдКласс» и ООО «Техносервис», для последующего «транзита» и «обналичивания».

После обнала Железкин получал от неустановленного лица наличными различные суммы, в том числе те самые 42 626 759,66 рубля, похищенные у ГМЗ «Петергоф». Обнальщик вычитал процент за свою работу.

Таким образом Железкин в период с февраля по июнь 2014 года «заработал» 42 626 759,66 рубля. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Завгородний, напомним, получил аналогичное наказание. Замдиректора ГМЗ «Петергоф» Виктор Сорокин, который по инициативе ФСБ провёл полгода под арестом, скончался в июле 2018 года после тяжёлой болезни.