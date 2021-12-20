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Казус на Боровой: «мост глупости» не пропустил прицеп с прицепом

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Конкурент моста глупости с Боровой улицы выходит на охоту редко, да метко.

20 декабря там случился казус, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Под железнодорожным мостом не прошёл грузовик с прицепом, на котором перевозили другое транспортное средство с прицепом. Габарита на эту сложную конструкцию не хватило.

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Этот мост нечасто появляется на страницах «Фонтанки», но поводы любопытные. В начале октября он разворошил грязное бельё, а в феврале поймал яркую фуру.

В Петербурге много конструкций, где регулярно застревают автомобили, это и мосты, и ограничители высоты. Самой известной стала переправа на Софийской улице, прозванная «мостом глупости». Часто ДТП происходят на Южном шоссе у «Сортировочной». Мост на Боровой специализируется на фурах.

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Комментарии (8)

Mr.Long
Красиво задний борт вынес )))
alexadmin
Это не глупость, а злостное пренебрежение ПДД и здравым смыслом. Я могу понять какого абрека, которому в голову не может прийти, что его газель не пройде под мостом. Но когда везешь негабарит на спецмашине...
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