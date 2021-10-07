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Нестираные парашюты и сбежавшая невеста. Попытка грузовика проехать под мостом на Боровой озадачила соцсети

Грузовик потерял «фату» под железнодорожным мостом на Боровой

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Грузовик с переполненным кузовом не смог проехать под мостом на Боровой улице в Петербурге. Точнее, сам он смог, а вот его груз — нет. Содержимое кузова несколько озадачило пользователей в соцсетях.

Фотографии грузовика-растеряши опубликовал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Юрий. Водитель большегруза, видимо, не учел наличие в кузове возвышающейся над ним горы мусора, и при проезде под железнодорожным мостом часть груза зацепилась за балки и вывалилась на проезжую часть.

Участников группы заинтересовал груз. «Чë это за парашюты нестираные?» — удивляется Алина. «Дык это не мост его остановил, а парашютный тормоз сработал!» — шутит Ирина. К ироничным вариантам добавились свадебные платья, потерянная фата и пена от пива.

Груз похож на нетканый укрывной материал, уже побывавший в использовании. Судя по фото, ПУХТО был накрыт сеткой, но от моста это не спасло.

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