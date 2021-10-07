Грузовик с переполненным кузовом не смог проехать под мостом на Боровой улице в Петербурге. Точнее, сам он смог, а вот его груз — нет. Содержимое кузова несколько озадачило пользователей в соцсетях.



Фотографии грузовика-растеряши опубликовал в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Юрий. Водитель большегруза, видимо, не учел наличие в кузове возвышающейся над ним горы мусора, и при проезде под железнодорожным мостом часть груза зацепилась за балки и вывалилась на проезжую часть.