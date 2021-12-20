В Петербурге и Ленобласти увеличат штрафы за безбилетный проезд в электричках

Как сообщает 20 декабря АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», за отказ от приобретения проездного документа в электропоездах категории «Стандарт» (традиционные электропоезда) штраф с нового года составит: на территории Санкт-Петербурга — 1075 рублей, на территории Ленобласти — 1390 рублей.



В поездах «Ласточка» безбилетный проезд, в свою очередь, обойдётся в 1250 руб. в Петербурге и в 1580 руб. — в Ленобласти. А «зайцы» в электропоездах категории «Комфорт» вынуждены будут раскошелиться в Петербурге на 1100 рублей, а на территории области — на 1450 рублей.

