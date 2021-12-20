В Петербурге и Ленобласти увеличат штрафы за безбилетный проезд в электричках

Как сообщает 20 декабря АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», за отказ от приобретения проездного документа в электропоездах категории «Стандарт» (традиционные электропоезда) штраф с нового года составит: на территории Санкт-Петербурга — 1075 рублей, на территории Ленобласти — 1390 рублей.
В поездах «Ласточка» безбилетный проезд, в свою очередь, обойдётся в 1250 руб. в Петербурге и в 1580 руб. — в Ленобласти. А «зайцы» в электропоездах категории «Комфорт» вынуждены будут раскошелиться в Петербурге на 1100 рублей, а на территории области — на 1450 рублей.
В СЗППК уточнили, что согласно уставу железнодорожного транспорта РФ, размер штрафа составляет пятидесятикратную величину от стоимости билета на взрослого пассажира на расстояние 10 км. Штраф устанавливается в зависимости от территории, где поймали безбилетника.
В конце октября «Фонтанка» писала, что, по заверению Смольного, стоимость проезда на пригородных электричках в Петербурге в 2022 году увеличивать не планируется.