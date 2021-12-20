FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -12
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

В Петербурге и Ленобласти увеличат штрафы за безбилетный проезд в электричках

С 1 января 2022 года в Петербурге и Ленинградской области увеличат размеры штрафов за безбилетный проезд в пригородных поездах. Сделано это будет в связи с изменением стоимости разового проезда в электричках.

8
Печать

Как сообщает 20 декабря АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания», за отказ от приобретения проездного документа в электропоездах категории «Стандарт» (традиционные электропоезда) штраф с нового года составит: на территории Санкт-Петербурга — 1075 рублей, на территории Ленобласти — 1390 рублей.

В поездах «Ласточка» безбилетный проезд, в свою очередь, обойдётся в 1250 руб. в Петербурге и в 1580 руб. — в Ленобласти. А «зайцы» в электропоездах категории «Комфорт» вынуждены будут раскошелиться в Петербурге на 1100 рублей, а на территории области — на 1450 рублей.

В СЗППК уточнили, что согласно уставу железнодорожного транспорта РФ, размер штрафа составляет пятидесятикратную величину от стоимости билета на взрослого пассажира на расстояние 10 км. Штраф устанавливается в зависимости от территории, где поймали безбилетника.

В конце октября «Фонтанка» писала, что, по заверению Смольного, стоимость проезда на пригородных электричках в Петербурге в 2022 году увеличивать не планируется.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Tattiana
Я часто езжу на электричке летом на дачу. Ни разу не видела, чтобы с кого-то брали штраф. Более того: практически всегда продают билет по его цене даже тем, кто едет со станции с кассой. В Кисловодске у парня-студента взяли доп. плату 50 руб за это, а в СПб что-то не припомню случаев.
Зато лично видела, как некая особь такая чернявенькая (нельзя говорить национальность) издевался над кондукторшей, показывал ей какую-то просроченную бумажку, тянул время и проч. Так, естественно, и не заплатил, доехал до нужной ему станции. Дело было в середине октября, электричка практически пустая, а контролёрша была одна, без охранников. Даже если бы они с ней были, не уверена, имеют ли они право вышвырнуть безбилетника.
265056402
петушню развели. Софт под них пишут, правила выдумывают, правила, в которых пассажир - пыль и гнида. Это значит провоз вела и конский тариф им в карман пойдёт. И эти куртки, которые на разъездных и охранниках - это их халявная одежда.
Хорошо бы этот зоопарк с ноги высадить в болоте за 100 км от города и пусть потонут
IvanLoh
Какие могут быть штрафы, если почти все кассы на платформах ликвидировали? Или это для несчастных пенсионеров, которые по ошибке сели в «Ласточку»?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний