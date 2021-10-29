Стоимость проезда на пригородных электричках в Петербурге не изменится в 2022 году

Смольный решил не увеличивать тариф на проезд в пригородных электропоездах в 2022 году. При этом оператор просил о подорожании.



Как рассказал городской комитет по тарифам 29 октября, решение принято на заседании его правления. Перед этим ведомство получило заявление от АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» с предложением увеличить стоимость билетов в рамках инфляции. Чиновники изучили обосновывающие документы и обнаружили снижение пассажиропотока и неисполнение инвестиционной программы. Предложение компании было отклонено, тарифы 2021 года — продлены на следующий.

