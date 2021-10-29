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Стоимость проезда на пригородных электричках в Петербурге не изменится в 2022 году

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Смольный решил не увеличивать тариф на проезд в пригородных электропоездах в 2022 году. При этом оператор просил о подорожании.

Как рассказал городской комитет по тарифам 29 октября, решение принято на заседании его правления. Перед этим ведомство получило заявление от АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» с предложением увеличить стоимость билетов в рамках инфляции. Чиновники изучили обосновывающие документы и обнаружили снижение пассажиропотока и неисполнение инвестиционной программы. Предложение компании было отклонено, тарифы 2021 года — продлены на следующий.

Проезд в поездах категории «Стандарт» будет по-прежнему стоить 43 рубля за первые 20 км и 2 рубля 15 копеек за каждый последующий; категории «Комфорт» — соответственно 44 рубля и 2 рубля 20 копеек; в «Ласточке» — 50 рублей и 2 рубля 50 копеек. Сохраняется 50% скидка для детей от 5 до 7 лет.

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Комментарии (5)

Tattiana
А что случилось-то? Почему не повысят? Не к добру это.
Cashmare
уменьшат вагонность, делов-то, и настанет полная, так сказать, апокалипсис. а комтранс продолжит вещать про упавший пассажиропоток и про все хорошо
260569221
А я думал снизится
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