Петербургу с пробками насыпало и ДТП: на Суздальском раскидало машины, на Дальневосточном одна легла на крышу

Как пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга» , на Дальневосточном проспекте водитель легкового автомобиля «недооценил опасность заснеженной дороги», и машина перевернулась на крышу.

На Суздальском проспекте «машинки раскидало», пишет очевидец в телеграм-канале «Мегаполис» . На кадрах с места ДТП видно столкнувшиеся Volkswagen и Skoda, причем последнюю от удара развернуло почти на 180 градусов. О пострадавших не сообщается, но на месте находится машина реанимации.

На улице Маяковского, сразу за перекрестком с улицей Некрасова, собрался «паровозик» из трех «вагонов», пишет Дмитрий в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» . Столкнулись два кроссовера и легковая, перегородив одну полосу.

«Гололёд страшный и во дворах, и на дорогах. На улицу опасно выйти», — отмечает в комментариях Екатерина. В Петербург после оттепели вернулись холода. Синоптики обещают в понедельник снег и ветер, а в некоторых районах — метель.

Дороги в Петербурге утром 20 декабря оказались загружены на 8 баллов — на 1 балл сильнее обычного. Особенно плотно было на Индустриальном проспекте — проспекте Большевиков к Шафировскому, проспекте Культуры — Тихорецком проспекте в центр и проспекте Славы — Народной улице к Московскому, там заторы потянули на 9 баллов. Самые крупные пробки утром собрались: