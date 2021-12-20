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Суд установил вину экс-главы Госстройнадзора Кузбасса по делу о пожаре в «Зимней вишне»

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Центральный районный суд города Кемерово установил виновность бывшего руководителя Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой по уголовному делу о смертельном пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в 2018 году, когда погибли 60 человек. Об этом сообщает ТАСС из зала суда, где в понедельник, 20 декабря, началось оглашение приговора по делу.

В частности, судом было установлено, что на этапе реконструкции здания бывшего кондитерского комбината под торговый центр Комкова получила взятку от застройщика и вместе с другими фигурантами дела произвела отмывание полученных денег.

«Комкова совершила в 2014 году получение должностным лицом лично взятки. Комкова совершила финансовые операции и другие сделки с иным имуществом», — отметила судья, оглашая приговор.

Кроме этого, установлена виновность бывшей подчиненной Комковой — Светланы Шенгерей, ее сына Эдуарда Комкова, директора строительной компании «ИСК «Ресурс», проводившей реконструкцию здания ТРЦ, Никиты Чередниченко.

«Преступления совершены при следующих обстоятельствах: Чередниченко, Комков, Комкова (являясь должностным лицом, назначенным в соответствии с распоряжением губернатора Кемеровской области от 20 сентября 2010 года на должность начальника инспекции), действуя в составе группы, получили взятку в особо крупном размере от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, за незаконные действия и бездействие в пользу ООО «Кемеровский кондитерский комбинат» при осуществлении реконструкции здания ТРЦ «Зимняя вишня», — сообщила судья.

В приговоре отмечается, что Комкова, выступая в роли организатора преступной группы, разработала план для совершения особо тяжкого преступления и привлекла к его совершению своего сына, а также Чередниченко. Их она посвятила в свои намерения о получении взятки. По словам судьи, для придания видимости законности был заключен договор с компанией «ИСК «Ресурс». Комкова при этом как организатор группы брала на себя функции осуществления координации и распределения ролей.

Ранее «Фонтанка» писала, что суд в Кемерово огласил приговор восьмерым фигурантам дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». В их числе — бывший гендиректор компании — собственника ТРЦ, технический директор, гендиректор основного арендатора, глава компании по обслуживанию противопожарной системы ТРЦ, инженер противопожарной системы, руководитель тушения пожара и охранник. Они получили от 5 до 14 лет колонии.

Пожар в «Зимней вишне» 25 марта 2018 года не могли потушить больше 10 часов. В нём погибли 60 человек, 37 из них — дети. Самому маленькому было 2 года. Быстро выяснилось, что всё в ТЦ было не так: сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов.

По факту пожара возбудили уголовные дела в отношении 15 человек, в том числе экс-начальника ГУ МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, экс-главы Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированного из Польши бывшего гендиректора «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.

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