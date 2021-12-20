Суд установил вину экс-главы Госстройнадзора Кузбасса по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Центральный районный суд города Кемерово установил виновность бывшего руководителя Госстройнадзора Кузбасса Танзили Комковой по уголовному делу о смертельном пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в 2018 году, когда погибли 60 человек. Об этом сообщает ТАСС из зала суда, где в понедельник, 20 декабря, началось оглашение приговора по делу.

В частности, судом было установлено, что на этапе реконструкции здания бывшего кондитерского комбината под торговый центр Комкова получила взятку от застройщика и вместе с другими фигурантами дела произвела отмывание полученных денег.



«Комкова совершила в 2014 году получение должностным лицом лично взятки. Комкова совершила финансовые операции и другие сделки с иным имуществом», — отметила судья, оглашая приговор.

Кроме этого, установлена виновность бывшей подчиненной Комковой — Светланы Шенгерей, ее сына Эдуарда Комкова, директора строительной компании «ИСК «Ресурс», проводившей реконструкцию здания ТРЦ, Никиты Чередниченко.

«Преступления совершены при следующих обстоятельствах: Чередниченко, Комков, Комкова (являясь должностным лицом, назначенным в соответствии с распоряжением губернатора Кемеровской области от 20 сентября 2010 года на должность начальника инспекции), действуя в составе группы, получили взятку в особо крупном размере от лица, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, за незаконные действия и бездействие в пользу ООО «Кемеровский кондитерский комбинат» при осуществлении реконструкции здания ТРЦ «Зимняя вишня», — сообщила судья.

В приговоре отмечается, что Комкова, выступая в роли организатора преступной группы, разработала план для совершения особо тяжкого преступления и привлекла к его совершению своего сына, а также Чередниченко. Их она посвятила в свои намерения о получении взятки. По словам судьи, для придания видимости законности был заключен договор с компанией «ИСК «Ресурс». Комкова при этом как организатор группы брала на себя функции осуществления координации и распределения ролей.

