МВД отчиталось, что доступ к информационной системе ГИБДД восстановили

«В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена — доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме», — говорится в сообщении.



Регистрационно-экзаменационные подразделения будут принимать граждан 20 декабря.



О сбое в базе данных ГИБДД читатели «Фонтанки» сообщили утром 18 декабря. Они жаловались на очереди в МРЭО Петербурга и Ленобласти. Неполадки подтвердили также в отделениях и других регионов страны. Причиной стали залитые водой серверы, на которых хранятся данные инспекции.

