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МВД отчиталось, что доступ к информационной системе ГИБДД восстановили

МВД устранило сбой в работе базы ГИБДД, причиной которого стала коммунальная авария. Специалисты восстанавливали работу серверов в течение полутора суток, сообщили 19 декабря в пресс-службе ведомства.

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«В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена — доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме», — говорится в сообщении.

Регистрационно-экзаменационные подразделения будут принимать граждан 20 декабря.

О сбое в базе данных ГИБДД читатели «Фонтанки» сообщили утром 18 декабря. Они жаловались на очереди в МРЭО Петербурга и Ленобласти. Неполадки подтвердили также в отделениях и других регионов страны. Причиной стали залитые водой серверы, на которых хранятся данные инспекции.

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Комментарии (7)

sench99
Правда..С госуслуг читается СТС в госуслуги авто
hal9000
А какие они трубы поставили??отечественные или импортные??..или они просто врезку сделали??..значит не надолго..опять потекут скоро..поменяли бы полностью стояк..
DimDimych
У ГИБДД очень странное понимание понятия "короткие сроки"
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