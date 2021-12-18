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Туман усиливается. Посмотрите, как в Петербурге пропал небоскрёб

В воскресенье температура будет снижаться, дороги станут очень скользкими.

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Фото: Антон Кубышкин / vk.com/kybishkin
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Вечером 18 декабря туман в Петербурге стал гуще. В Приморском районе, рядом с заливом, видимость низкая.

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Онлайн-трансляция «Лахта Центра» в YouTube демонстрирует, как город исчезает в пелене. В 21:40 на экране — чёрный прямоугольник.

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Даже в Петроградском районе туман весьма плотный.

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Напомним, ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области предупредили об ухудшении погоды начиная с воскресенья. В понедельник в области может быть до минус 19, а во вторник — до минус 26 градусов. Аномальные морозы несёт ныряющий циклон «Нео».

Фото: Антон Кубышкин / vk.com/kybishkin

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