Туман усиливается. Посмотрите, как в Петербурге пропал небоскрёб

Вечером 18 декабря туман в Петербурге стал гуще. В Приморском районе, рядом с заливом, видимость низкая.
Онлайн-трансляция «Лахта Центра» в YouTube демонстрирует, как город исчезает в пелене. В 21:40 на экране — чёрный прямоугольник.
Даже в Петроградском районе туман весьма плотный.
Напомним, ГУ МЧС по Петербургу и Ленинградской области предупредили об ухудшении погоды начиная с воскресенья. В понедельник в области может быть до минус 19, а во вторник — до минус 26 градусов. Аномальные морозы несёт ныряющий циклон «Нео».