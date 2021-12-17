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Швейцария одобрила экстрадицию в США россиянина, создавшего систему мониторинга СМИ для Кремля

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Швейцария окончательно одобрила экстрадицию в США бизнесмена Владислава Клюшина, чья компания М13 создала систему мониторинга СМИ для Кремля. Об этом 17 декабря сообщает Reuters.

Суд отверг аргумент россиянина, что его якобы хотят сделать «жертвой американской политической кампании» и посадить «по сфабрикованным обвинениям в инсайдерской торговле». Адвокат Клюшина заявил, что арест и экстрадиция его подзащитного якобы связаны с работой бизнесмена на российское правительство и доступом к секретной информации.

Ранее Швейцария отказалась выдавать Клюшина Москве. Минюст объяснил своё решение тем, что преступления, которые Россия указала в качестве основания для выдачи, не предусмотрены Уголовным кодексом Швейцарии.

По информации Bloomberg, Клюшин якобы обладает «обширной информацией о российском вмешательстве в выборы 2016 года». Кроме того, журналисты издания считают, что бизнесмен может быть связан с делом основателя российской IT-компании Group-IB Ильи Сачкова, который находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в госизмене. Сачков якобы мог предоставить западным спецслужбам информацию о Клюшине.

Владислав Клюшин был задержан по требованию США 21 марта в швейцарском аэропорту города Сьон, куда он прибыл с женой и пятью детьми, чтобы провести отпуск на курорте Церматт. США вменяет ему «хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний» и «кражу более $10 млн».

Компания «М 13» Клюшина разработала систему онлайн-мониторинга СМИ «Катюша», которая используется администрацией президента и министерством обороны.

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Комментарии (1)

zlopopik
Будет теперь работать на США. И плюшки и кнут у них есть, все как полагается.
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