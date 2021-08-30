Швейцария отказала РФ в экстрадиции Владислава Клюшина, чья компания готовила аналитику для Кремля

Министерство юстиции и полиции Швейцарии отклонило запрос России об экстрадиции предпринимателя Владислава Клюшина, чья компания «М 13» оказывала услуги «по мониторингу СМИ и кибербезопасности», в том числе и Кремлю. Об этом сообщает 30 августа SwissInfo.
Минюст объяснил своё решение тем, что преступления, которые Москва указала в качестве основания для выдачи, не предусмотрены Уголовным кодексом Швейцарии.
Клюшин был задержан по требованию США 21 марта в швейцарском аэропорту города Сьон, куда он прибыл с женой и пятью детьми, чтобы провести отпуск на курорте Церматт, указывает Tribune de Geneve, журналисты которой ознакомились с судебным делом. США вменяет ему «хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний» и «кражу более $10 млн».
И Россия, и США хотят заполучить Клюшина. По данным швейцарского информационного агентства Keystone/SDA, российский запрос был передан швейцарской стороне 7 апреля 2021 года, американский — 19 апреля. Федеральное управление юстиции Швейцарии приняло запрос США об экстрадиции к исполнению, однако Клюшин обжаловал это решение, и теперь своё слово скажет швейцарский суд.
Ранее адвокат россиянина Оливер Сирик в интервью газетам Tribune de Geneve и Tages Anzeiger заявил, что задержание Клюшина политически мотивировано. Его клиент якобы знает «стратегические государственные секреты», западные спецслужбы «не впервые пытаются выведать у него информацию», и его пытались завербовать британская и американская разведки. Сирик настаивает, что Вашингтон намеренно обвинил Клюшина в хакерстве, потому что законы Швейцарии запрещают выдачу по «политическим мотивам».
Компания «М 13» разработала систему онлайн-мониторинга СМИ «Катюша», которая используется администрацией президента и министерством обороны. Клюшина в 2018 году называли владельцем Telegram-канала «Незыгарь» (сейчас насчитывает более 330 000 подписчиков), однако «М 13» опровергла эту информацию.