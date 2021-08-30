Швейцария отказала РФ в экстрадиции Владислава Клюшина, чья компания готовила аналитику для Кремля

Министерство юстиции и полиции Швейцарии отклонило запрос России об экстрадиции предпринимателя Владислава Клюшина, чья компания «М 13» оказывала услуги «по мониторингу СМИ и кибербезопасности», в том числе и Кремлю. Об этом сообщает 30 августа SwissInfo.

Минюст объяснил своё решение тем, что преступления, которые Москва указала в качестве основания для выдачи, не предусмотрены Уголовным кодексом Швейцарии.

Клюшин был задержан по требованию США 21 марта в швейцарском аэропорту города Сьон, куда он прибыл с женой и пятью детьми, чтобы провести отпуск на курорте Церматт, указывает Tribune de Geneve, журналисты которой ознакомились с судебным делом. США вменяет ему «хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний» и «кражу более $10 млн».