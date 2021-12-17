США заявили о готовности обсуждать с Россией вопросы безопасности, но указали на некоторые «неприемлемые элементы»

«Как мы сказали, мы готовы обсуждать их, однако там есть некоторые моменты в этих документах, которые, как знает РФ, будут неприемлемы. <...> Но там есть другие элементы, с которыми мы готовы работать, которые заслуживают обсуждения», — цитирует представительницу Белого дома ТАСС.

Власти США готовы вести с Россией переговоры по ее предложениям по вопросам безопасности, однако считают, что в них присутствуют неприемлемые элементы. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявила представитель вашингтонской администрации высокого ранга на специальном брифинге, посвященном ситуации между РФ и Украиной.

Ее попросили дать комментарий по поводу обнародованного Москвой проекта договора между РФ и США о гарантиях безопасности. «В отличие от Российской Федерации, мы не видим никаких преимуществ в том, чтобы вести эти переговоры публично: ни те, которые мы ведем с нашими союзниками и партнерами, ни те, которые мы будем вести с Россией. Мы считаем, что если есть шанс, что дипломатия сработает, то это должно быть сделано на конфиденциальной основе», — отметила представитель администрации США.



«У нас тут список от россиян, охватывающий множество форматов, использовавшихся нами в прошлом. И мы должны определить, как все это организовать. И мы вернемся к ним с конкретными предложениями в какой-то момент на следующей неделе», — заявила она.



Ранее «Фонтанка» писала, что в МИД РФ опубликовали проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В частности, альянсу предложено отказаться от военной деятельности на Украине и расширения на восток.

