FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
73.57р83.16р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Суд в Петербурге арестовал водителя Volkswagen, ставшего виновником смертельной аварии на Невском проспекте

Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу водителя Volkswagen Сурена Туманова, который вечером 15 декабря пролетел на красный на Невском проспекте и сбил двух человек.

3
Печать

Как сообщили в пресс-службе судов города 17 декабря, в момент аварии мужчина был нетрезв, ему предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, и повлекшим по неосторожности смерть человека.

ПоделитьсяПоделиться

Туманов не работает, не имеет судимости. Его неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

«Пояснил, что сказать ему нечего. Оставил меру на усмотрение суда. Весь процесс провел стоя», — сообщили в пресс-службе.

Мужчина пробудет под стражей до 15 февраля 2022 года.

«Фонтанка» писала о случившейся аварии 15 декабря. Сообщалось, что пострадали двое: 23-летняя девушка погибла на месте происшествия, 26-летнего молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

bluxer
Сурен Кьеркегор.
alexdelovoi
Готовь вазелин, Сурен. Много вазелина
dedmoroz_5e4d8827384c2
опозорил марку самых дисциплинированных водителей/
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний