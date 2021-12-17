Суд в Петербурге арестовал водителя Volkswagen, ставшего виновником смертельной аварии на Невском проспекте

Как сообщили в пресс-службе судов города 17 декабря, в момент аварии мужчина был нетрезв, ему предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, и повлекшим по неосторожности смерть человека.
Туманов не работает, не имеет судимости. Его неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
«Пояснил, что сказать ему нечего. Оставил меру на усмотрение суда. Весь процесс провел стоя», — сообщили в пресс-службе.
Мужчина пробудет под стражей до 15 февраля 2022 года.
«Фонтанка» писала о случившейся аварии 15 декабря. Сообщалось, что пострадали двое: 23-летняя девушка погибла на месте происшествия, 26-летнего молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии.