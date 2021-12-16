После смертельного ДТП на Невском возбуждено дело. Водителя заперли после того, как он отказался дуть в трубку

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 16 декабря, действия 43-летнего водителя квалифицировали как «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сотрудники ГИБДД, которые задержали мужчину, почувствовали от него запах алкоголя. Однако мужчина от медосвидетельствования отказался.



По данным «Фонтанки», водитель «Фольксвагена Поло» в 2021 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

