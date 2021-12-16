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После смертельного ДТП на Невском возбуждено дело. Водителя заперли после того, как он отказался дуть в трубку

Полиция Центрального района возбудила уголовное дело после того, как на Невском проспекте «Фольксваген» пролетел на красный и сбил двух человек.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 16 декабря, действия 43-летнего водителя квалифицировали как «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сотрудники ГИБДД, которые задержали мужчину, почувствовали от него запах алкоголя. Однако мужчина от медосвидетельствования отказался.

По данным «Фонтанки», водитель «Фольксвагена Поло» в 2021 году дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Авария произошла около 22 часов 30 минут у дома 20 по Невскому проспекту. «Поло» пролетел на красный свет и сбил на пешеходном переходе двоих. Момент наезда попал на видео.

23-летняя девушка-пешеход от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.

Водителя задержали пока на двое суток.

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Комментарии (11)

Arboozter
При тяжких или летальных случаях нужно принудительно на мед. освидетельствование везти, есть подозрение, дуть отказался, принудительно отвезли, подтвердилось, в сизо, суд.
265101847
Вот как после этого не нагнетать, когда граждане гор ездят,как хотят?! Все куплено?!!!!
Annonym
Да вот ГИБДД В Петербурге очень странный предмет В центральном Сразу повязали и посадили водилу а на Петроградке Водителя Бехи почему то блин НЕТ ...

Давно вам журналисты Говорят о Биздествий Петораградского ГИБДД А вы даже после Того что Человек Умер в ДТП А водилу даже в отдел не увезли ничего не пишете про них Если в 5 Минутах пешей Ходьбы от их отделния происходят Нарушения ПДД Водителями и они просто проезжают мимо
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