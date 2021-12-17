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«Закладчик», ранивший на кладбище в Петербурге полицейского, заинтересовал СК. «Любопытство» потянет на 10 лет

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Следственный отдел по Курортному району петербургского СК возбудил уголовное дело после ранения на Горском кладбище полицейского.

Как сообщили в ведомстве 17 декабря, 39-летнему петербуржцу предъявлено обвинение в «применении насилия в отношении представителя власти» (статья 318, часть 2, УК РФ). Санкция статьи предусматривает срок до 10 лет.

По версии следствия, накануне во время операции по задержанию закладчиков на Горском кладбище двое оперативников подверглись нападению со стороны наркосбытчиков — 28-летней женщины и 39-летнего мужчины. Они распылили в сторону полицейских газ из перцового баллончика, а мужчина дважды ударил ножом в руку сотруднику.

После чего пара села в черный «КИА Оптима», оставив на погосте четверть килограмма наркотика.

Бегали закладчики недолго — к вечеру их задержали в деревне Хиттолово Всеволожского района Ленобласти.

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Комментарии (4)

Dimitry Antonov
А что им эти десять лет? Им, при поимке за сбыт группой лиц, грозило, минимум, до 15 лет. Теперь, при назначении наказания за два преступления, они всё равно получат реально меньше, чем максимальное за сбыт. Так что, преступный смысл - сопротивляться и пытаться скрыться у них был.
Yelda
Как я понимаю, наркотиков у них не нашли, полицейские облажались и решили исправить свой косяк другой статьей.
Какая у людей насыщенная жизнь..
Наркота, кладбища, ножи, погони..
А тут сидишь, в кресло пердишь..
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