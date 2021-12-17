«Закладчик», ранивший на кладбище в Петербурге полицейского, заинтересовал СК. «Любопытство» потянет на 10 лет

Следственный отдел по Курортному району петербургского СК возбудил уголовное дело после ранения на Горском кладбище полицейского.



Как сообщили в ведомстве 17 декабря, 39-летнему петербуржцу предъявлено обвинение в «применении насилия в отношении представителя власти» (статья 318, часть 2, УК РФ). Санкция статьи предусматривает срок до 10 лет.



По версии следствия, накануне во время операции по задержанию закладчиков на Горском кладбище двое оперативников подверглись нападению со стороны наркосбытчиков — 28-летней женщины и 39-летнего мужчины. Они распылили в сторону полицейских газ из перцового баллончика, а мужчина дважды ударил ножом в руку сотруднику.

