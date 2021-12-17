В Петербурге суд арестовал «сицилийцев» из Азербайджана, оба не признаются в похищении и убийстве

Фрунзенский районный суд отправил под стражу Назима Мамедова, обвиняемого в похищении человека и его последующем убийстве. Об этом 17 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ранее в СИЗО отправили Мубариза Мамедова.



По оперативным данным, оба приезжих из Азербайджана, а также некий Гасымов и другие неустановленные лица, похитили с Малой Балканской мужчину по имени Ачи, запихнули его в машину и привезли в ресторан «Старый город». Что было дальше, можно прочитать на «Фонтанке». В итоге, как полагает следствие, Ачи был убит, а тело спрятано.

