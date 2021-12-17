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В Петербурге суд арестовал «сицилийцев» из Азербайджана, оба не признаются в похищении и убийстве

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Фрунзенский районный суд отправил под стражу Назима Мамедова, обвиняемого в похищении человека и его последующем убийстве. Об этом 17 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ранее в СИЗО отправили Мубариза Мамедова.

По оперативным данным, оба приезжих из Азербайджана, а также некий Гасымов и другие неустановленные лица, похитили с Малой Балканской мужчину по имени Ачи, запихнули его в машину и привезли в ресторан «Старый город». Что было дальше, можно прочитать на «Фонтанке». В итоге, как полагает следствие, Ачи был убит, а тело спрятано.

В мае 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» по факту безвестного исчезновения человека. В ноябре следствие приостановили и возобновили только 13 декабря 2021 года. 14-го числа были задержаны оба Мамедовых. Им предъявлено обвинение, но ни один из них вину не признал.

Защита указывала на то, что доводы следствия ничем не обоснованы — нет ни улик, ни свидетелей. Однако суд заключил мужчин под стражу, для начала на два месяца.

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Комментарии (4)

smith1
про национальность конечно же нельзя говорить
Pupin
С русской мафией в России разобрались, а с азербайджанской всё грустно, очень криминализированный народец.
Зачем в ресторан повезли?
Накормить хотели?
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