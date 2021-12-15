Пытали под видео, чтобы узнать заказчика. В Петербурге задержаны «сицилийцы» из Азербайджана

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







По информации нашего издания, к вечеру 14 декабря Следственный комитет Петербурга задержал двух, скажем так, петербуржцев. Хотя, конечно, они исторически душой из Азербайджана. И даже более — из села Шиштапа Шамкирского района. Так что, кому надо, тот понимает, что это совершенно особая территория. Если совсем кратко, то еще в далекие советские времена именно те жители захватили рынки Ленинграда. До сих пор это своего рода Сицилия. (А про шамкирскую честь мы уже писали.)

Обоим вменили убийство и похищение человека. Причем их же земляка, а случилось все еще в 2008 году. Но в начале, за год до этого, рядом с Софийской овощебазой застрелили Вахэла Мамедова (в этой истории почти все Мамедовы, поэтому будем пореже упоминать их данные — запутаемся). Вахэл был старшим из боевиков Навруза Мамедова, а убрали его в связи обострившейся внутриклассовой борьбой на Софийской овощебазе.



Непосредственных исполнителей нашли скоро. В 2008-м были арестованы (осуждены) Парвиз и Угар — люди из противоборствующего клана. Но упомянутому выше Наврузу этого было мало. Он хотел знать основного заказчика. И здесь ребята из той же Шиштапы сработали быстрее уголовного розыска. Они нашли некоего по прозвищу Ачи — того, кто при стрельбе был водилой. И тогда он позавидовал арестованным киллерам.

Сегодня следствие убеждено: 1 марта 2008 года Ачи выкрали из квартиры на Малой Балканской и три дня держали в ресторане «Старый город» на Загребском. Как вы понимаете, его там не азербайджанской кухней угощали. Три дня его пытали — били молотком по коленкам, по тюремному унижали (при помощи бутылки), ломали пальцы.

Автор рискнул попросить видео у оперов, они отказали так: «Вы все равно не сможете это поставить на «Фонтанку» — вам Роскомнадзор запретит».

Требовали от Ачи только одно: кто наверху послал убивать Вахэла в 2007 году? Как Ачи отвечал — неизвестно, но после его убили и где-то прикопали (убили бы в любом случае). А вот видео про все это переслали в Кресты и продемонстрировали арестованным стрелкам. Мол, тюрьма — лучшее, на что вы должны надеяться.



Интересно еще и то, что с 2008 года никто так и не обратился в полицию по поводу исчезновения человека. А у Ачи было много знакомых. И лишь недавно оперативники установили данные Ачи. Заодно нашли нескольких свидетелей тех пыток в ресторане. Но сам дирижер той инквизиции — Навруз Мамедов — уже находится на родине. И сегодня же, 15 декабря, следствие выходит на арест двух задержанных, а затем на объявление его в розыск. Вот только в этом месте эта гангстерская сага не заканчивается.

Совсем недавно, буквально пару месяцев назад, уже возле Калининской овощебазы избыточно избили еще одного человека из Шиштапы. Он родственник одного из тех арестованных в 2008 году. Дело в том, что одного из них этапировали из колонии в Петербург для дачи показаний по убийству Ачи. Бойцы волшебным образом узнали и объяснили, что показания нужны лишь полиции, а им самим вредны. 14 декабря еще двое были задержаны. Им вменяется экзотическая статья № 309 — «Принуждение к уклонению от дачи показаний».

Вы удивитесь, но эта парочка — родственники Навруза Мамедова. Ему из Шиштапы будет понятнее читать наши новости.



Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

