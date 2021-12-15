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Пытали под видео, чтобы узнать заказчика. В Петербурге задержаны «сицилийцы» из Азербайджана

За убийство и похищение человека СК приземлил двух дерзких. Им прилетела история из прошлого, когда на Софийской овощебазе оптовики делили сферы влияния. Главное же в этом детективе — стиль их межклановой войны. Он зеркален нашему представлению из фильмов про итальянскую мафию.

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автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
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По информации нашего издания, к вечеру 14 декабря Следственный комитет Петербурга задержал двух, скажем так, петербуржцев. Хотя, конечно, они исторически душой из Азербайджана. И даже более — из села Шиштапа Шамкирского района. Так что, кому надо, тот понимает, что это совершенно особая территория. Если совсем кратко, то еще в далекие советские времена именно те жители захватили рынки Ленинграда. До сих пор это своего рода Сицилия. (А про шамкирскую честь мы уже писали.)

Обоим вменили убийство и похищение человека. Причем их же земляка, а случилось все еще в 2008 году. Но в начале, за год до этого, рядом с Софийской овощебазой застрелили Вахэла Мамедова (в этой истории почти все Мамедовы, поэтому будем пореже упоминать их данные — запутаемся). Вахэл был старшим из боевиков Навруза Мамедова, а убрали его в связи обострившейся внутриклассовой борьбой на Софийской овощебазе.

Непосредственных исполнителей нашли скоро. В 2008-м были арестованы (осуждены) Парвиз и Угар — люди из противоборствующего клана. Но упомянутому выше Наврузу этого было мало. Он хотел знать основного заказчика. И здесь ребята из той же Шиштапы сработали быстрее уголовного розыска. Они нашли некоего по прозвищу Ачи — того, кто при стрельбе был водилой. И тогда он позавидовал арестованным киллерам.

Сегодня следствие убеждено: 1 марта 2008 года Ачи выкрали из квартиры на Малой Балканской и три дня держали в ресторане «Старый город» на Загребском. Как вы понимаете, его там не азербайджанской кухней угощали. Три дня его пытали — били молотком по коленкам, по тюремному унижали (при помощи бутылки), ломали пальцы.

Автор рискнул попросить видео у оперов, они отказали так: «Вы все равно не сможете это поставить на «Фонтанку» — вам Роскомнадзор запретит».

Требовали от Ачи только одно: кто наверху послал убивать Вахэла в 2007 году? Как Ачи отвечал — неизвестно, но после его убили и где-то прикопали (убили бы в любом случае). А вот видео про все это переслали в Кресты и продемонстрировали арестованным стрелкам. Мол, тюрьма — лучшее, на что вы должны надеяться.

Интересно еще и то, что с 2008 года никто так и не обратился в полицию по поводу исчезновения человека. А у Ачи было много знакомых. И лишь недавно оперативники установили данные Ачи. Заодно нашли нескольких свидетелей тех пыток в ресторане. Но сам дирижер той инквизиции — Навруз Мамедов — уже находится на родине. И сегодня же, 15 декабря, следствие выходит на арест двух задержанных, а затем на объявление его в розыск. Вот только в этом месте эта гангстерская сага не заканчивается.

Совсем недавно, буквально пару месяцев назад, уже возле Калининской овощебазы избыточно избили еще одного человека из Шиштапы. Он родственник одного из тех арестованных в 2008 году. Дело в том, что одного из них этапировали из колонии в Петербург для дачи показаний по убийству Ачи. Бойцы волшебным образом узнали и объяснили, что показания нужны лишь полиции, а им самим вредны. 14 декабря еще двое были задержаны. Им вменяется экзотическая статья № 309 — «Принуждение к уклонению от дачи показаний».

Вы удивитесь, но эта парочка — родственники Навруза Мамедова. Ему из Шиштапы будет понятнее читать наши новости.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

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Комментарии (7)

IgorSergeevich
И зачем нам знать, что у них в зоопарке твориться?! Русских не трогали, поэтому новость не интересна)
nikonian
1. Отрадно, что в этой истории "люди не пострадали".
2. Государство, видимо, в данной ситуации, спокойно наблюдает за беспределом инородцев на своей территории. И инородцы класть хотели на законы государства, соответственно
Dimitry Antonov
Вышенкову от оперов прилетела новость, он, как говорится, залепил её на Фонтанке, так что, кому надо, тот понимает...
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