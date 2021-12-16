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"Омикрон" в Петербурге

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Коронавирус в общежитие СПбГУ принёс студент из Китая. Заболевших иностранцев уже переселили в «Ленэкспо»

Вспышка коронавируса в общежитии СПбГУ началась с заболевшего студента из Китая. Об этом в виртуальной приёмной вуза сообщила первый проректор Елена Чернова 16 декабря.

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Заболевшего гражданина КНР выявили в общежитии в Петергофе в начале недели. Контактных студентов переселили в отдельный блок. ПЦР-тесты показали, что заражены 29 человек. Их госпитализировали в «Ленэкспо». Как писала «Фонтанка», китайцев с чемоданами в госпитале на Васильевском заметили 14 декабря.

Накануне, 15 декабря, студентов массово вывезли на изоляцию в пансионат «Балтиец». В обсерватор переселили 74 человека. «Срок их пребывания определяют сотрудники Роспотребнадзора. Исключение составляют обучающиеся, имеющие сертификат о вакцинации препаратами российского производства, а также переболевшие коронавирусом не более шести месяцев назад. Работа Роспотребнадзора продолжается, после ее завершения будет проведена повторная дезинфекция всех помещений здания общежития», — добавили в вузе.

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Комментарии (7)

vader
Люди! Это же караул! Какая-то организация, формально не имеющая никаких силовых полномочий, без суда и следствия вторгается в жилище и принудительно вывозит людей! Вдумайтесь, что происходит! Это что, нормально??? Вы понимаете, что следующие мы все???
madam Kuku
Как-будто новости за март прошлого года прочитала.Дежавю.
Денеб
Они ещё нам покажут кузькину мать.......
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