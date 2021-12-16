Коронавирус в общежитие СПбГУ принёс студент из Китая. Заболевших иностранцев уже переселили в «Ленэкспо»

Заболевшего гражданина КНР выявили в общежитии в Петергофе в начале недели. Контактных студентов переселили в отдельный блок. ПЦР-тесты показали, что заражены 29 человек. Их госпитализировали в «Ленэкспо». Как писала «Фонтанка», китайцев с чемоданами в госпитале на Васильевском заметили 14 декабря.



Накануне, 15 декабря, студентов массово вывезли на изоляцию в пансионат «Балтиец». В обсерватор переселили 74 человека. «Срок их пребывания определяют сотрудники Роспотребнадзора. Исключение составляют обучающиеся, имеющие сертификат о вакцинации препаратами российского производства, а также переболевшие коронавирусом не более шести месяцев назад. Работа Роспотребнадзора продолжается, после ее завершения будет проведена повторная дезинфекция всех помещений здания общежития», — добавили в вузе.

