Студенты СПбГУ сообщают о принудительном выселении из общежития. От изоляции могли отказаться обладатели QR-кодов

О выселении учащихся из восьми общежития СПбГУ в Петергофе студенческие телеграм-каналы сообщили вечером 15 декабря. По их данным, мероприятие проводилось Роспотребнадзором: сотрудники составляли списки тех, у кого нет QR-кода и тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом или сам обращался с симптомами к врачу. Попавших в перечень, как пишут телеграм-каналы, отправили на изоляцию в Репино. Привитые могли отказаться от поездки в обсерватор. Вернуться обратно студенты смогут только через две недели с отрицательным ПЦР-тестом.
Как сообщается в официальной группе Студенческого совета СПбГУ «ВКонтакте», причиной выселения стало большое количество заболевших коронавирусом. В здании общежития проведут дезинфекцию.
Точное количество заболевших неизвестно. «Фонтанка» отправила запрос в пресс-службу вуза.