Десятки китайцев с чемоданами и ковидом заметили в «Ленэкспо»

«Это студенты университета, из общежития. Поступило 20 человек. Легкое и среднее течение коронавируса. У нас не могут заболевшие люди, проживающие в общежитиях и коммунальных квартирах, находиться вместе с другими жильцами, чтобы их не заразить», — подтвердили «Фонтанке» 14 декабря в пресс-службе Госпиталя для ветеранов войн.



Там отметили, что к ним и раньше поступали иностранцы. За время пандемии через госпиталь прошли граждане 67 стран.



В конце ноября «Фонтанка» писала, что седьмой павильон «Ленэкспо» в Петербурге закончил работу и отправился на консервацию.

