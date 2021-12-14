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Десятки китайцев с чемоданами и ковидом заметили в «Ленэкспо»

Несколько десятков граждан Поднебесной прибыли во временный коронавирусный госпиталь в «Ленэкспо» в Петербурге. О большой группе иностранцев с чемоданами рассказала читательница «Фонтанки», которая сама лечится в пятом павильоне.

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«Это студенты университета, из общежития. Поступило 20 человек. Легкое и среднее течение коронавируса. У нас не могут заболевшие люди, проживающие в общежитиях и коммунальных квартирах, находиться вместе с другими жильцами, чтобы их не заразить», — подтвердили «Фонтанке» 14 декабря в пресс-службе Госпиталя для ветеранов войн.

Там отметили, что к ним и раньше поступали иностранцы. За время пандемии через госпиталь прошли граждане 67 стран.

В конце ноября «Фонтанка» писала, что седьмой павильон «Ленэкспо» в Петербурге закончил работу и отправился на консервацию.

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Комментарии (4)

266923284
Иностранцы пусть учатся дистанционно, для чего едут сюда?так никогда эту заразу не вылечат, а простые граждане умирают, теряют работу и здоровье, зато у нас китайцев полный госпиталь.
263784231
И какой войны это жертвы, эти китайские ветераны с чемоданами: Баблостана с Чуриндией, что ли?
Brevnault
А в чемоданах у них что? Да тоже китайцы с чемоданами.
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