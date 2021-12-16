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"Омикрон" в Петербурге

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В МФЦ Петербурга появилась криптобиокабина для оформления загранпаспорта «нового образца»

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В МФЦ на улице Ушинского, 6, в Петербурге появилась еще одна криптобиокабина. Устройство также доступно на Новоизмайловском проспекте, 34, в корпусе 2.

Как сообщили в комитете по информатизации и связи 16 декабря, в будущем программно-технические комплексы собираются задействовать для выдачи электронного паспорта гражданина РФ и других документов с электронными носителями информации.

Криптобиокабина обеспечивает регистрацию и передачу в МВД биометрических данных, которые необходимы для оформления загранпаспорта. Устройство помогает автоматизировать этот процесс.

Для того чтобы оформить заграничный паспорт «нового образца» в МФЦ, необходимо предварительно записаться. Это можно сделать в интернете на портале госуслуг Петербурга или в любом МФЦ на стойке информирования.

Телефоны для записи: 246-02-56 — по государственным услугам Росреестра; 573-90-00 — по остальным государственным услугам.

Ранее сообщалось, что в России бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 теперь можно получить в МФЦ.

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Комментарии (2)

kagemusha
Можно уже будку самоубийств как в Футураме?
тов
Окуляры раздвигают и держат веки для снятия рисунка сетчатки.

Захваты тянут и держат руки для снятия отпечатков пальцев.

Оральный зонд забирает образцы слюны.

Анальный зонд предупреждает, что будет за попытку сбежать из этой биометрической камеры.
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