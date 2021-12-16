Приговор в отношении блогера Эдварда Била, устроившего массовое ДТП в Москве, отменен

Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда удовлетворила частично кассационное представление прокурора Москвы. Приговор в отношении блогера Эдварда Била отменен. Об этом 16 декабря сообщает адвокат Сергей Жорин.
«Дело передано на новое судебное рассмотрение в Пресненский суд в ином составе. Билу снова избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. В ходе судебного заседания представитель прокуратуры просил взять под стражу Эдварда Била», — написал Жорин в своем телеграм-канале.
ДТП на Садовом кольце произошло 1 апреля. Столкнулись пять автомобилей, женщина за рулем «Фольксвагена» получила тяжёлые травмы, она вышла из комы через неделю после аварии. Машина блогера ездила с подложными номерами, за три месяца Бил нарушил ПДД больше четырехсот раз. 14 июля Пресненский суд вынес приговор. Блогеру назначили два года ограничения свободы. Прокуратура сочла наказание слишком мягким.