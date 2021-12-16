FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -2
73.85р83.24р
СРОЧНО

"Омикрон" в Петербурге

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

В Москве на Троекуровском кладбище похоронили режиссера Сергея Соловьева

2
Печать

Режиссера Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Как пишет РИА Новости, церемония прощания с ним состоялась 16 декабря в церкви Иоанна Богослова. На ней присутствовали ректор ВГИКа Владимир Малышев, актеры Александр Збруев и Сергей Шакуров, режиссер Павел Чухрай и другие.

Прощание с режиссером Соловьевым в Москве. После отпевания в церкви Иоанна Богослова на Бронной.
Прощание с режиссером Соловьевым в Москве. После отпевания в церкви Иоанна Богослова на Бронной.Фото: Максим Григорьев/ТАСС
ПоделитьсяПоделиться

Соловьев скончался в возрасте 77 лет. О его смерти стало известно 13 декабря.

Наиболее известные его фильмы — «Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звездным небом». Подробнее о творческом и жизненном пути Соловьева читайте в материале «Фонтанки».

Прощание с режиссером Соловьевым в Москве. После отпевания в церкви Иоанна Богослова на Бронной.
Прощание с режиссером Соловьевым в Москве. После отпевания в церкви Иоанна Богослова на Бронной.Фото: Максим Григорьев/ТАСС

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

DEMOMON
Так понимаю, в последнее время он не снимал?
bluxer
Сокуров на очереди.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний