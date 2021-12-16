В Москве на Троекуровском кладбище похоронили режиссера Сергея Соловьева

Режиссера Сергея Соловьева похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Как пишет РИА Новости, церемония прощания с ним состоялась 16 декабря в церкви Иоанна Богослова. На ней присутствовали ректор ВГИКа Владимир Малышев, актеры Александр Збруев и Сергей Шакуров, режиссер Павел Чухрай и другие.
Соловьев скончался в возрасте 77 лет. О его смерти стало известно 13 декабря.
Наиболее известные его фильмы — «Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звездным небом». Подробнее о творческом и жизненном пути Соловьева читайте в материале «Фонтанки».