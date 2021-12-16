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«Интерфакс»: Взаимное признание сертификатов о вакцинации между Россией и ЕС «забуксовало»

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Россия и ЕС пока не договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

«Переговоры России и Евросоюза по взаимному признанию сертификатов о вакцинации против коронавируса тормозят разногласия сторон о механизмах проверки цифровых документов», — сообщает 16 декабря «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Один из собеседников агентства указал, что российский QR-код представляет собой ссылку на сайт «Госуслуги», а европейский сертификат уже содержит всю необходимую информацию. Европейцы, по его словам, настаивают на использовании собственной платформы. Российская сторона выступила против такого шага.

«В этом случае унификация двух систем связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам», — заметил источник «Интерфакса».

В службе внешних связей Евросоюза «Фонтанке» в августе рассказали о встрече на уровне российского Министерства здравоохранения и европейских дипломатов. Правила ЕС предусматривают возможность признания «эквивалентных COVID-сертификатов» из других стран. Для этого они должны иметь «такой же уровень надежности и совместимости». В октябре российский Минздрав направил в ЕС документы для взаимного признания ковид-паспортов.

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Комментарии (3)

266456205
Бойкот, хоть в Гейропе, хоть в РФ
***_555
Особый Путь.
261678851
"...Российская сторона выступила против такого шага."
Ну теперь хоть ясно кто виноват в отсутствии признания. То есть проверка документов при посещении других стран это ерунда, а сертификат с теми же данными - уже нарушение "передача персональной информации?". А ведь была слаба надежда, что договорятся хоть в этом.
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