«Интерфакс»: Взаимное признание сертификатов о вакцинации между Россией и ЕС «забуксовало»

Россия и ЕС пока не договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации.



«Переговоры России и Евросоюза по взаимному признанию сертификатов о вакцинации против коронавируса тормозят разногласия сторон о механизмах проверки цифровых документов», — сообщает 16 декабря «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.



Один из собеседников агентства указал, что российский QR-код представляет собой ссылку на сайт «Госуслуги», а европейский сертификат уже содержит всю необходимую информацию. Европейцы, по его словам, настаивают на использовании собственной платформы. Российская сторона выступила против такого шага.

