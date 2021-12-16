«Интерфакс»: Взаимное признание сертификатов о вакцинации между Россией и ЕС «забуксовало»

Россия и ЕС пока не договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации.
«Переговоры России и Евросоюза по взаимному признанию сертификатов о вакцинации против коронавируса тормозят разногласия сторон о механизмах проверки цифровых документов», — сообщает 16 декабря «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
Один из собеседников агентства указал, что российский QR-код представляет собой ссылку на сайт «Госуслуги», а европейский сертификат уже содержит всю необходимую информацию. Европейцы, по его словам, настаивают на использовании собственной платформы. Российская сторона выступила против такого шага.
«В этом случае унификация двух систем связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам», — заметил источник «Интерфакса».
В службе внешних связей Евросоюза «Фонтанке» в августе рассказали о встрече на уровне российского Министерства здравоохранения и европейских дипломатов. Правила ЕС предусматривают возможность признания «эквивалентных COVID-сертификатов» из других стран. Для этого они должны иметь «такой же уровень надежности и совместимости». В октябре российский Минздрав направил в ЕС документы для взаимного признания ковид-паспортов.