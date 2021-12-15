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Пострадавший дом на 4-й Советской хотели приблизить к капремонту

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Дом на 4-й Советской, с которого обрушилась часть эркера, рассматривали для приближения сроков капремонта. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба администрации Центрального района.

«По адресу: 4-я Советская, 46/8, произошел прорыв строительной защитной сетки с эркера, расположенного на втором этаже здания. В результате прорыва произошло самообрушение штукатурного слоя общей площадью 3 кв. м», — говорится в сообщении.

По данным ЖКС №3, ранее управляющая компания выступила за приближение сроков капремонта фасада на 2021 год, предоставив необходимые документы.

Как ранее писала «Фонтанка», обрушение произошло 15 декабря, и подобное может произойти на 2-й Советской, 10б.

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
"самообрушение" - ласкающий слух термин... :)))
Савва Морозов
там все Советские, лет -цать, как надо капиталить. руками царские кирпичи вынимать можно.
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