Пострадавший дом на 4-й Советской хотели приблизить к капремонту

Дом на 4-й Советской, с которого обрушилась часть эркера, рассматривали для приближения сроков капремонта. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба администрации Центрального района.



«По адресу: 4-я Советская, 46/8, произошел прорыв строительной защитной сетки с эркера, расположенного на втором этаже здания. В результате прорыва произошло самообрушение штукатурного слоя общей площадью 3 кв. м», — говорится в сообщении.



По данным ЖКС №3, ранее управляющая компания выступила за приближение сроков капремонта фасада на 2021 год, предоставив необходимые документы.

