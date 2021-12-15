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Для активной куницы Катрины из Ленинградского зоопарка слепили снежную скульптуру. Дружба была недолгой

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Работники Ленинградского зоопарка Петербурга решили порадовать местную обитательницу скульптурой из снега. Куница отреагировала бурно: меньше чем за полминуты она превратила тело снеговика в рыхлую кучку.


«Катрина дает жару снежному чучелу со всем спектром ярких эмоций. А ведь в новой зимней игрушке еще даже не спрятаны вкусности для нее. Боимся представить, что будет с бедолагой-снеговиком, когда харза почует от него запах любимых лакомств!» — рассказали в пресс-службе зверинца 15 декабря.

Накануне своего снеговика получила тигрица по имени Виола. Некоторые сочли ее реакцию на скульптуру недостаточно эмоциональной. Как отметили работники зоопарка, все дело в ее природе — амурская кошка всегда вальяжна и элегантна.

«Фонтанка» писала, что в Калининградском зоопарке самца рыси Сатика решили познакомить со снежным медведем. Любвеобильный хвостатый потерся о нового друга головой и ушел заниматься своими делами.

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Комментарии (1)

Денеб
Боевая куница! Шойге на заметку - может ими армию укрепить?
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