Для активной куницы Катрины из Ленинградского зоопарка слепили снежную скульптуру. Дружба была недолгой

Работники Ленинградского зоопарка Петербурга решили порадовать местную обитательницу скульптурой из снега. Куница отреагировала бурно: меньше чем за полминуты она превратила тело снеговика в рыхлую кучку.





«Катрина дает жару снежному чучелу со всем спектром ярких эмоций. А ведь в новой зимней игрушке еще даже не спрятаны вкусности для нее. Боимся представить, что будет с бедолагой-снеговиком, когда харза почует от него запах любимых лакомств!» — рассказали в пресс-службе зверинца 15 декабря.

