Для активной куницы Катрины из Ленинградского зоопарка слепили снежную скульптуру. Дружба была недолгой

Работники Ленинградского зоопарка Петербурга решили порадовать местную обитательницу скульптурой из снега. Куница отреагировала бурно: меньше чем за полминуты она превратила тело снеговика в рыхлую кучку.
«Катрина дает жару снежному чучелу со всем спектром ярких эмоций. А ведь в новой зимней игрушке еще даже не спрятаны вкусности для нее. Боимся представить, что будет с бедолагой-снеговиком, когда харза почует от него запах любимых лакомств!» — рассказали в пресс-службе зверинца 15 декабря.
Накануне своего снеговика получила тигрица по имени Виола. Некоторые сочли ее реакцию на скульптуру недостаточно эмоциональной. Как отметили работники зоопарка, все дело в ее природе — амурская кошка всегда вальяжна и элегантна.
«Фонтанка» писала, что в Калининградском зоопарке самца рыси Сатика решили познакомить со снежным медведем. Любвеобильный хвостатый потерся о нового друга головой и ушел заниматься своими делами.