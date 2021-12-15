Низкая зарплата и жульничество. В Петербурге треть переписчиков расстались со своей работой досрочно

«За время проведения переписи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области треть переписчиков была заменена, как по собственному желанию, так и по причине неудовлетворительной работы, которая в ежедневном режиме контролировалась уполномоченными», — отметил он.



Всего к переписи населения привлекали в Петербурге 10 087 человек, в Ленобласти — 3432 человека. Треть из них были заменены. Те, кто уходили сами, среди причин называли «несоизмеримость трудозатрат и вознаграждения». Переписчикам платили 18 тысяч рублей за месяц.

