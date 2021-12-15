Низкая зарплата и жульничество. В Петербурге треть переписчиков расстались со своей работой досрочно

«За время проведения переписи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области треть переписчиков была заменена, как по собственному желанию, так и по причине неудовлетворительной работы, которая в ежедневном режиме контролировалась уполномоченными», — отметил он.
Всего к переписи населения привлекали в Петербурге 10 087 человек, в Ленобласти — 3432 человека. Треть из них были заменены. Те, кто уходили сами, среди причин называли «несоизмеримость трудозатрат и вознаграждения». Переписчикам платили 18 тысяч рублей за месяц.
В Петербурге на сайте Госуслуг перепись прошли 1 млн 243 тысячи человек, стационарные участки посетили 558 тысяч горожан. «А вот численность населения, опрошенного по месту жительства, нам предстоит до суммирования проверить на возможное дублирование информации, поступившей в массив данных с портала Госуслуг, со стационарных участков и по результатам опросов населения переписчиками», — добавил Никифоров.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин уволил курировавшего перепись населения заместителя руководителя Росстата Павла Смелова. Его освободили от должности по собственному желанию, говорится в документе.
Ранее в Росстате заявляли, что переписано 99% россиян. «Это не численность. Это процент исполнения плана. Цифра получена путём сложения четырёх источников. Переписчики, Госуслуги, спецконтингент, административные данные других органов власти. Эта цифра характеризовала масштаб проделанной работы. Дальше начинается второй этап. Нужно убрать дубли, убрать грязные данные», — комментировал глава ведомства Павел Малков.
В Петербурге зафиксированы случаи, когда переписчиков заставляли работать без обхода квартир, внося данные из заранее подготовленных таблиц. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».