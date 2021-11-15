«99% переписанных — это не численность. Это процент исполнения плана». Глава Росстата Павел Малков объяснил про перепись

«Часто звучит вопрос про 99% переписанных. Это не численность. Это процент исполнения плана. Цифра получена путём сложения четырёх источников. Переписчики, госуслуги, спецконтингент, административные данные других органов власти. Эта цифра характеризовала масштаб проделанной работы. Дальше начинается второй этап. Нужно убрать дубли, убрать грязные данные», — сказал Малков.

Руководитель «Росстата» Павел Малков подводит итоги всероссийской переписи населения. Пресс-конференция транслируется онлайн 15 ноября из Калининграда. Чиновник ответил на критику первых новостей по итогам переписи. В частности, он объяснил смысл пятничной новости о том, что было переписано 99% россиян.

Глава Росстата подтвердил, что в рамках переписи использовались данные не только от самих граждан, но и от государственных структур, о чем ранее сообщала «Фонтанка».



«Про дополнительные данные других органов власти. Это делают во всём мире. Невозможно нигде и никогда переписать 100% населения. Этого не было никогда. Если не дошёл переписчик, вы всё равно будете учтены на основе административных данных. Учётные данные МВД, ЗАГСа, жилконтор. В некоторых регионах мы можем наблюдать снижение численности населения», — сказал Малков.



При этом руководитель Росстата поблагодарил критиков переписи, отметив, что из 665 000 постов про перепись в соцсетях лишь 15 000 были с критикой.



«Странно читать, что переписчик не пришёл. У каждого была возможность переписаться на госуслугах», — отметил Малков, сообщив, что через «Госуслуги» переписались 25 миллионов человек.



Полные итоги переписи будут подведены в течение одного календарного года.



«В январе 2022 года будут первые оперативные итоги по численности. В течение 2022 года будут публиковаться данные. Их ждут все органы власти, даже если они об этом не подозревают. Этими данными будут пользоваться при построении прогнозов, научных трудов. Важный потребитель — международное сообщество. Перепись проводится по всем международным правилам и стандартам. В этом году перепись проходит в 61 стране мира», — добавил Павел Малков.

