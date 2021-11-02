«Существуют отдельные перегибы среди наёмных работников». В Петростате прокомментировали работу переписчиков без обхода квартир

Как рассказал «Фонтанке» руководитель Петростата Олег Никифоров 2 ноября, ведомство не давало распоряжений о заполнении анкет за петербуржцев, отказавшихся участвовать в переписи. Специалистам предстоит разобраться в ситуации с контролером Татьяной Батуриной, которая разослала переписчикам таблицу с персональными данными и попросила заполнить вопросник, не выходя из дома. «Существуют отдельные перегибы среди наёмных работников с целью облегчить свою работу. Но реагировать на них мгновенно невозможно», — отметил Никифоров, уточнив, что в Петербурге работает «17 тысяч переписного персонала».

Также Федеральным законом «О Всероссийской переписи населения» предусмотрена процедура внесения данных за граждан. За три дня до окончания переписи работники вносят пол и возраст тех, кто не открыл дверь или выразил отказ. Информация предоставляется отделами полиции. «Так было всегда. Чтобы восстановить полностью численность населения по учёту, мы за три дня до окончания переписи даём в районы указания, чтобы они по данным регистрации проставили в переписных листах пол и возраст граждан», — добавил Никифоров.



«Фонтанка» рассказывала, что переписчикам на Васильевском острове отправили поквартирные списки граждан и предложили заполнить переписные листы, не выходя из дома.

