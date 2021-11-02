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«Существуют отдельные перегибы среди наёмных работников». В Петростате прокомментировали работу переписчиков без обхода квартир

В Петростате изучат ситуацию с заполнением персональных данных петербуржцев на переписи населения

Данные о гражданах, отказавшихся участвовать в переписи населения, могут быть вписаны в анкеты на основе административных источников. Процедура закреплена федеральным законом, однако её сроки и набор вносимых сведений строго ограничены.

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Как рассказал «Фонтанке» руководитель Петростата Олег Никифоров 2 ноября, ведомство не давало распоряжений о заполнении анкет за петербуржцев, отказавшихся участвовать в переписи. Специалистам предстоит разобраться в ситуации с контролером Татьяной Батуриной, которая разослала переписчикам таблицу с персональными данными и попросила заполнить вопросник, не выходя из дома. «Существуют отдельные перегибы среди наёмных работников с целью облегчить свою работу. Но реагировать на них мгновенно невозможно», — отметил Никифоров, уточнив, что в Петербурге работает «17 тысяч переписного персонала».

Также Федеральным законом «О Всероссийской переписи населения» предусмотрена процедура внесения данных за граждан. За три дня до окончания переписи работники вносят пол и возраст тех, кто не открыл дверь или выразил отказ. Информация предоставляется отделами полиции. «Так было всегда. Чтобы восстановить полностью численность населения по учёту, мы за три дня до окончания переписи даём в районы указания, чтобы они по данным регистрации проставили в переписных листах пол и возраст граждан», — добавил Никифоров.

«Фонтанка» рассказывала, что переписчикам на Васильевском острове отправили поквартирные списки граждан и предложили заполнить переписные листы, не выходя из дома.

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Комментарии (2)

spb7771250
Не-не-не. Погодите. Это пустая и дешёвая отмазка. За три дня до и выдавать должна полиция. Откуда у той фигурантки эта информация сейчас и в том объёме, который есть? Видимо, получается, что уголовное дело должно дотянуться до чиновников повыше? Ещё раз напишу, то, что опубликовано ранее - это уголовное преступление. (А не отдельные перегибы на местах, как это пытаются выдать чиновнички...)
houspi
Ух ты, вот как, оказывается, приписками на переписи занимаются.
Живет человек на съемной квартире. Пришли к нему переписчики и переписали.
А поскольку по месту прописки он "дверь не открыл", то его переписали еще раз.
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