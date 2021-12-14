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В Ленобласти сократили срок действия ПЦР-теста

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В Ленобласти сократили срок действия ПЦР-теста на коронавирус — с 72 до 48 часов. Изменения в постановлении администрация региона опубликовала 14 декабря.

Ранее в Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для пожилых и студентов, а также для лиц с хроническими заболеваниями. Привиться первым компонентом необходимо к 15 января, для второго установлен срок до 15 февраля.

В начале декабря в Роспотребнадзоре заявили, что россияне, контактировавшие с больными коронавирусом, теперь должны сдавать ПЦР-тест только при проявлении симптомов.

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Комментарии (1)

angel of death
ввели обязательную вакцинацию? =)
а вы кто такие, чтобы мне указывать? =)
вы мне никто и звать никак =)
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