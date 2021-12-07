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Контактировавшим с ковидными больными россиянам потребуется ПЦР только при появлении симптомов

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Россияне, контактировавшие с больными коронавирусом, теперь должны сдавать ПЦР-тест только при проявлении симптомов. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора, опубликованном 7 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

«Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования на COVID-19 проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19», — сказано в документе.

Контактных, у которых за время изоляции не проявились симптомы коронавируса, следует выписывать без ПЦР-теста, следует из текста.

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Комментарии (2)

266187888
Если будет +, то придется код давать, а если не брать ПЦР-тест, то и плюса не будет, значит и код можно не давать. Пущай вакцинируется.
Nazarlik!
Неужто надоело играться в страшную пандемию? На очереди послабления с вакцинацией?
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