Контактировавшим с ковидными больными россиянам потребуется ПЦР только при появлении симптомов

Россияне, контактировавшие с больными коронавирусом, теперь должны сдавать ПЦР-тест только при проявлении симптомов. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора, опубликованном 7 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.



«Отбор проб биологического материала у лица, контактировавшего с больным COVID-19, для лабораторного исследования на COVID-19 проводится при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19», — сказано в документе.



Контактных, у которых за время изоляции не проявились симптомы коронавируса, следует выписывать без ПЦР-теста, следует из текста.

