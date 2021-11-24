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Обязательную вакцинацию для пожилых и студентов ввели в Ленобласти

Ленобласть присоединилась к числу регионов, где вводится обязательная вакцинация от коронавируса. По распоряжению Роспотребнадзора, успеть сделать первый укол до 15 января должны студенты, пожилые люди и жители с хроническими заболеваниями.

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Как пишет 47news, 24 ноября соответствующий пункт внесла в постановление главный санитарный врач Ленобласти Ольга Историк. Документ вводит обязательную вакцинацию для лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарный диабет и ожирение), жителей старше 60 лет и совершеннолетних учащихся высших и профессиональных образовательных организаций.

Привиться первым компонентом необходимо к 15 января, для второго установлен срок до 15 февраля.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что власти не планируют в ближайшее время ужесточать в регионе коронавирусные ограничения.

Первыми в России обязательную вакцинацию не только по отраслевому, но и по возрастному принципу ввёл Петербург. Разъяснения Роспотребнадзора и Смольного по поводу её организации, а также вопросы, которые пока остаются без ответа, можно увидеть здесь.

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Комментарии (9)

266456205
После 15-го лишат пенсий и стипендий?
VKuser199962806
Это 5 ! Это даже 6 !
Особенно учитывая, что 24.11.2021 15:50 тут была новость, что:

Власти Ленинградской области не планируют в ближайшее время ужесточать ковид-ограничения. Об этом 24 ноября заявил губернатор Александр Дрозденко во время заседания правительства региона.(с)
Цирк продолжается.
Денеб
Обязательная вакцинация - будут отлавливать и колоть?
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