Обязательную вакцинацию для пожилых и студентов ввели в Ленобласти

Как пишет 47news, 24 ноября соответствующий пункт внесла в постановление главный санитарный врач Ленобласти Ольга Историк. Документ вводит обязательную вакцинацию для лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарный диабет и ожирение), жителей старше 60 лет и совершеннолетних учащихся высших и профессиональных образовательных организаций.
Привиться первым компонентом необходимо к 15 января, для второго установлен срок до 15 февраля.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что власти не планируют в ближайшее время ужесточать в регионе коронавирусные ограничения.
Первыми в России обязательную вакцинацию не только по отраслевому, но и по возрастному принципу ввёл Петербург. Разъяснения Роспотребнадзора и Смольного по поводу её организации, а также вопросы, которые пока остаются без ответа, можно увидеть здесь.