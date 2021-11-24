Обязательную вакцинацию для пожилых и студентов ввели в Ленобласти

Как пишет 47news, 24 ноября соответствующий пункт внесла в постановление главный санитарный врач Ленобласти Ольга Историк. Документ вводит обязательную вакцинацию для лиц с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы (сахарный диабет и ожирение), жителей старше 60 лет и совершеннолетних учащихся высших и профессиональных образовательных организаций.



Привиться первым компонентом необходимо к 15 января, для второго установлен срок до 15 февраля.

