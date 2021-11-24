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Дрозденко: В Ленобласти не планируют ужесточать антиковидные меры

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Власти Ленинградской области не планируют в ближайшее время ужесточать ковид-ограничения. Об этом 24 ноября заявил губернатор Александр Дрозденко во время заседания правительства региона.

«В ближайшей перспективе возможны лишь точечные уточнения и разъяснения действующих мер», — отмечает пресс-служба администрации Ленобласти.

С 8 ноября в Ленобласти были продлены коронавирусные ограничения. В частности, в регионе действует запрет на работу ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий.

Ранее первый зампред комитета по промышленной политике Петербурга Александр Ситов говорил о том, что власти города не планируют вводить на Новый год дополнительные ограничения, если горожане привьются, но QR-коды не отменят.

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
Что? И проезд будет не по КУ-ар-коду? :))
266342235
Понял. Пошёл запасаться гречкой и тушёнкой (дрова уже заготовлены).
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