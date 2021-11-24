Дрозденко: В Ленобласти не планируют ужесточать антиковидные меры

Власти Ленинградской области не планируют в ближайшее время ужесточать ковид-ограничения. Об этом 24 ноября заявил губернатор Александр Дрозденко во время заседания правительства региона.



«В ближайшей перспективе возможны лишь точечные уточнения и разъяснения действующих мер», — отмечает пресс-служба администрации Ленобласти.



С 8 ноября в Ленобласти были продлены коронавирусные ограничения. В частности, в регионе действует запрет на работу ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий.

