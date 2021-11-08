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Ленобласть продлевает «развлекательный» запрет. Два района покраснели

В Ленобласти продлили коронавирусные ограничения

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Ленобласть продлевает некоторые ограничения, которые действовали в период нерабочих дней. Губернатор Александр Дрозденко 8 ноября подписал изменения в «антиковидном» постановлении, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Продлевается запрет на работу ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий. Подпорожский и Лодейнопольский районы перешли в красную зону», — говорится в сообщении.

Изменения вступают в силу с 8 ноября.

«Фонтанка» писала, что власти Ленобласти приняли решение не продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Торговля в регионе вернулась к прежнему режиму, возобновили работу торговые центры, деятельность которых была приостановлена или ограничена.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приход.ится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 1626 0435

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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