Ленобласть продлевает «развлекательный» запрет. Два района покраснели

Ленобласть продлевает некоторые ограничения, которые действовали в период нерабочих дней. Губернатор Александр Дрозденко 8 ноября подписал изменения в «антиковидном» постановлении, сообщает пресс-служба администрации региона.



«Продлевается запрет на работу ночных клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение массовых мероприятий. Подпорожский и Лодейнопольский районы перешли в красную зону», — говорится в сообщении.



Изменения вступают в силу с 8 ноября.



«Фонтанка» писала, что власти Ленобласти приняли решение не продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Торговля в регионе вернулась к прежнему режиму, возобновили работу торговые центры, деятельность которых была приостановлена или ограничена.

