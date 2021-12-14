«Настроение позитивное, стараюсь идти на поправку». Певица Хлебникова лично обратилась к поклонникам

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая в квартирном пожаре, опубликовала первое с момента госпитализации обращение к поклонникам. В ее Instagram-аккаунте 14 декабря появилось короткое голосовое послание.
«Как хорошо, что вы мне пишете! Меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что все со мной будет хорошо, по возможности буду вам писать — сначала голосовыми», — поделилась певица.
Ранее представители Хлебниковой рассказали, что артистку перевели из реанимации в общую палату, ее состояние стабилизировалось.
Певица попала в реанимацию с ожогами лица и груди после пожара, произошедшего в ее московской квартире. По некоторым данным, она уснула с сигаретой.
Марина Хлебникова — российская певица и ведущая, заслуженная артистка РФ. Прославилась песнями «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».