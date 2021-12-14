FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +1
73.47р82.83р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

«Настроение позитивное, стараюсь идти на поправку». Певица Хлебникова лично обратилась к поклонникам

4
Печать

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая в квартирном пожаре, опубликовала первое с момента госпитализации обращение к поклонникам. В ее Instagram-аккаунте 14 декабря появилось короткое голосовое послание.

«Как хорошо, что вы мне пишете! Меня это очень поддерживает. Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что все со мной будет хорошо, по возможности буду вам писать — сначала голосовыми», — поделилась певица.

Ранее представители Хлебниковой рассказали, что артистку перевели из реанимации в общую палату, ее состояние стабилизировалось.

Певица попала в реанимацию с ожогами лица и груди после пожара, произошедшего в ее московской квартире. По некоторым данным, она уснула с сигаретой.

Марина Хлебникова — российская певица и ведущая, заслуженная артистка РФ. Прославилась песнями «Чашка кофею» и «Солнышко мое, вставай!».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

zelf
Зачем я про это дерьмо прочитал на ночь глядя?
262226691
Скорее это случай надо ввести в учебники по терапии острых состояний, когда человек с 3-й степенью ожогов, и практически без лица (как об этом писалось в СМИ), через две недели уже бодрячком рапортует о своем удовлетворительном состоянии.
тов
Включить этот кейс в учебники ОБЖ для школьников - не курите в постели.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний